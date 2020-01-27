Минск, 27 января, 2020, 11:49 — ИА Регнум. 20 человек обвиняются в Белоруссии в организации договорных матчей по футболу и волейболу. Об этом 27 января сообщается на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Сообщается, что прокуратура направила в Минский городской суд соответствующее уголовное дело. Обвиняемым инкриминировано совершение противоправных действий с февраля 2017 по январь 2019 года.

По информации следствия, установлены факты 15 подкупов участников профессиональных соревнований, а также одна попытка такого подкупа. Кроме того, выявлено 12 фактов хищений денег у букмекерских контор.

Помимо этого, двое обвиняются в передаче незаконных вознаграждений спортсменам за обеспечение заранее оговоренных результатов матчей.