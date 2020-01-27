В Белоруссии осудят 20 человек за организацию договорных матчей
Минск, 27 января, 2020, 11:49 — ИА Регнум. 20 человек обвиняются в Белоруссии в организации договорных матчей по футболу и волейболу. Об этом 27 января сообщается на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии.
Armando Sobrino
Футбольный мяч
Сообщается, что прокуратура направила в Минский городской суд соответствующее уголовное дело. Обвиняемым инкриминировано совершение противоправных действий с февраля 2017 по январь 2019 года.
По информации следствия, установлены факты 15 подкупов участников профессиональных соревнований, а также одна попытка такого подкупа. Кроме того, выявлено 12 фактов хищений денег у букмекерских контор.
Помимо этого, двое обвиняются в передаче незаконных вознаграждений спортсменам за обеспечение заранее оговоренных результатов матчей.