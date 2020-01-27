Берлин, 27 января, 2020, 11:17 — ИА Регнум. На продажу в Германии выставлен редкий автомобиль Mercedes-AMG G63 с удлинённой колёсной базой (вариация Big One). Об этом сообщает издание Motor1.

Motor1 Mercedes-AMG G63 с удлинённой колёсной базой

Кузов модели в вариации Big One на 75 см длиннее, чем у базового авто. Стоит отметить, что всего компанией собрано 10 единиц таких машин.

Кроме своей длины внедорожник выделяется боковым обвесом и большими колёсными дисками размером 23 дюйма. В качестве силового агрегата в лимитированной модели установлен 563-сильный битурбированный мотор V8 рабочим объёмом 5,5 л.

В удлинёной модели кроссовера более просторный салон, в котором появилось больше пространства для задних пассажиров. Внутри машины на заднем ряду разместились два отдельных кресла, подлокотник, а также складные столы и другие аксессуары.

Задний и передний ряд кресел автомобиля разделены панелью с вентиляционными отверстиями и несколькими планшетами. Обтянут салон удлинённой модели бежевой кожей с ромбовидным узором.

Напомним, Zhejiang Geely Holding Group и Mercedes-Benz создали новое СП Smart Automobile Co., Ltd. в Китае с равной долей владения по сборке электромобилей. В проект с обеих сторон было вложено по 2,7 млрд юаней (около 780 млн долларов).

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