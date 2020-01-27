Вашингтон, 27 января, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Дизайнеры создали рендер Cadillac Escalade нового поколения на основе ранее просочившихся в сеть сведений. Рендер размещён на портале «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Рендер Cadillac Escalade нового поколения

Новинка построена на платформе от Chevrolet Tahoe/Suburban и GMC Yukon. Кроме одинакового шасси эти модели обзаведутся и идентичными пропорциями, а также аналогичными дверьми, окнами и другими элементами.

Автопроизводители снабдят авто фирменной трапециевидной радиаторной решёткой, которая будет оформлена по мотивам автомобилей CT6 и XT6. Вместе с тем дизайн решётки радиатора будет иметь отличия в зависимости от модификации автомобиля.

Что касается головной оптики, то здесь можно отметить стильные вертикальные светодиодные ДХО. Горизонтальные узкие фары также хорошо вписываются в общий экстерьер модели.

В профиль рестайлинговый Cadillac Escalade будет схож с автомобилями Tahoe и Yukon. Задняя часть модели Cadillac Escalade будет иметь такой же дизайн, как у «собратьев», однако фонари модели получат оригинальную форму.

Внутри новинки появится большой сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса. В движение модель будет приводиться бензиновым мотором V8 рабочим объёмом 6,2 л мощностью более чем 462 л. с.

Премьера рестайлингового автомобиля ожидается 4 февраля 2020 года.

Напомним, американская компания Celebrity Cars выставила на продажу бронированный седан Cadillac Town 1928 года, который принадлежал гангстеру Аль Капоне. Начальная стоимость лота составляет один миллион долларов.

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