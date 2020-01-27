Хабаровск, 27 января, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, который вылетел из Хабаровска в Москву, уже сделал круг в районе Октябрьска и преодолел половину пути обратно. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания полётов гражданских авиалайнеров FlightRadar24.

Www.flightradar24.com Траектория полёта самолёта SU1713

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Известно, что рейс SU1713 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Хабаровска днём 27 января. Уже после взлёта лайнера поступила информация о возможном нахождении на борту самолёта взрывного устройства. Экипаж принял решение возвращаться обратно в аэропорт.

По уточнённым данным, на борту самолёта находятся 262 пассажира и десять членов экипажа.

«В настоящее время аварийно-спасательная команда аэропорта и оперативные службы приведены в готовность. Мы ожидаем посадки рейса», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

Добавим, что рейс должен был приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево».