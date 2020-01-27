Нефтеюганский район, Югра, 27 января, 2020, 09:58 — ИА Регнум. В Югре у жителя Нефтеюганского района полицейские изъяли более трёх килограммов синтетических наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Часть выявленной партии наркотиков

На восьмом километре подъезда к Сургуту был остановлен автомобиль под управлением 28-летнего жителя поселка Куть-Ях. При личном досмотре в одежде у подозреваемого было обнаружено и изъято шесть полимерных зип-пакетов с порошкообразным веществом. В автомобиле под водительским сиденьем изъяты ещё четыре зип-пакета. Как показала экспертиза, вещества являются синтетическим наркотиком общей массой более 520 граммов. Мало того, во время обыска в гараже подозреваемого обнаружены пакеты с синтетическим наркотиком весом 2,8 кг.

По факту в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей, или пожизненное лишение свободы.