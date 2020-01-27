Самолёт, следующий из Хабаровска в Москву, 27 января принял решение о совершении экстренной посадки в связи с сообщением о минировании. На борту лайнера находится 261 пассажир. Развитие событий — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

09:58 27.01.2020 Самолёт готовится совершить экстренную посадку. Читайте также: Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолёта из Хабаровска

09:59 27.01.2020 Причина такого решения командира экипажа — сообщение о минировании.

10:00 27.01.2020 Сообщается, что на борту лайнера находится 261 пассажир.

10:01 27.01.2020 Согласно данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, сегодня, 27 января, в 10:30 по местному времени в Москву вылетел рейс № 306 авиакомпании «Северный ветер».

10:13 27.01.2020 Пассажирский самолёт, который вылетел из Хабаровска в Москву, уже сделал круг в районе Октябрьска и преодолел половину пути обратно. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания полётов гражданских авиалайнеров FlightRadar24. Читайте также: «Заминированный» лайнер из Хабаровска возвращается в аэропорт вылета

10:17 27.01.2020 Данные портала отслеживания полётов гражданских авиалайнеров FlightRadar24. Скриншот

10:18 27.01.2020 Известно, что рейс SU1713 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Хабаровска днём 27 января.

10:18 27.01.2020 Уже после взлёта лайнера поступила информация о возможном нахождении на борту самолёта взрывного устройства.

10:18 27.01.2020 Экипаж принял решение возвращаться обратно в аэропорт.

10:19 27.01.2020 По уточнённым данным, на борту самолёта находятся 262 пассажира и десять членов экипажа.

10:20 27.01.2020 «В настоящее время аварийно-спасательная команда аэропорта и оперативные службы приведены в готовность. Мы ожидаем посадки рейса», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

10:20 27.01.2020 Добавим, что рейс должен был приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево».

10:25 27.01.2020 Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Об этом: Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

10:27 27.01.2020 Пятый канал сообщает, что лайнер вернулся в воздушную гавань Хабаровска для проведения проверочных мероприятий. После их завершения борт вылетит в Москву.

10:32 27.01.2020 В Хабаровске совершил посадку самолёт рейса 1713, сообщает корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в экстренных службах. Лайнер следовал из Хабаровска в Москву, но развернулся и совершил экстренную посадку после сообщения о «минировании». Подробности в материале: Посадка «заминированного» самолёта в Хабаровске прошла благополучно

10:32 27.01.2020 Сообщается, что самолёт совершил посадку в штатном режиме.

10:33 27.01.2020 Лайнер осмотрят оперативные службы.

11:04 27.01.2020 Хабаровск-Новый (сс)Mikhail Glazyrin. jpg

11:51 27.01.2020 Пострадавших в инциденте с самолётом нет, передают местные СМИ.

11:56 27.01.2020 Взрывное устройство не обнаружено на борту пассажирского лайнера, который вернулся в Хабаровск из-за угрозы теракта. Таковы итоги обследования самолёта специалистами, сообщили 27 января в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральном округу. Об этом: В Хабаровске обследовали борт «заминированного» лайнера

12:00 27.01.2020 Пассажирам самолёта, который 27 января следовал из Хабаровска в Москву, но вернулся из-за сообщения о «минировании», помогут психологи МЧС. Об этом: С пассажирами «заминированного» самолёта в Хабаровске работают психологи

12:57 27.01.2020 В хабаровском аэропорту пообещали отправить пассажиров в Москву ночью.

13:04 27.01.2020 По словам начальника пресс-службы аэропорта Хабаровска Анастасии Хаустовой, пассажиры вернувшегося самолёта прошли дополнительный контроль, повторно осмотрен и их багаж. Решается вопрос о размещении людей в гостиницах города, передают «Хабаровские вести».

13:54 27.01.2020 Планируется, что пассажиры вылетят в Москву 28 января в 03:30.

14:28 27.01.2020 Стоит отметить, что с конца 2019 года Хабаровск захлестнула волна ложных «минирований». Она коснулась торговых центров, судов, детсадов, школ и так далее.

14:31 27.01.2020 Пассажиры в самолете. Петр Данилов © ИА Красная Весна

15:23 27.01.2020 Международный аэропорт «Хабаровск» в 2019 году обслужил (с учетом транзита) 2 млн 195 тыс. пассажиров, из них 1 млн 826 тыс. человек на внутренних линиях и 369 тыс. человек на международных рейсах. Самыми популярными направлениями из Хабаровска в 2019 году стали: Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Сеул, Магадан, Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск, Камрань, Якутск, Пхукет, Николаевск-на-Амуре и Токио.

21:13 27.01.2020 Самолёт компании «Аэрофлот», ранее летевший из Хабаровска в Москву и вынужденный вернуться в аэропорт в связи с ложным сообщением о минировании, вылетел в российскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту. Как сообщается, самолёт взлетел в 03:20 вторника (20:20 понедельника мск). Об этом: «Заминированный» самолёт вылетел из Хабаровска в Москву

22:12 27.01.2020 Аэропорт Хабаровска зимой. (сс) Raita Futo