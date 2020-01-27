Экстренная посадка «заминированного» самолёта из Хабаровска – все новости
Самолёт готовится совершить экстренную посадку.
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Причина такого решения командира экипажа — сообщение о минировании.
Сообщается, что на борту лайнера находится 261 пассажир.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, сегодня, 27 января, в 10:30 по местному времени в Москву вылетел рейс № 306 авиакомпании «Северный ветер».
Пассажирский самолёт, который вылетел из Хабаровска в Москву, уже сделал круг в районе Октябрьска и преодолел половину пути обратно. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания полётов гражданских авиалайнеров FlightRadar24.
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Известно, что рейс SU1713 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Хабаровска днём 27 января.
Уже после взлёта лайнера поступила информация о возможном нахождении на борту самолёта взрывного устройства.
Экипаж принял решение возвращаться обратно в аэропорт.
По уточнённым данным, на борту самолёта находятся 262 пассажира и десять членов экипажа.
«В настоящее время аварийно-спасательная команда аэропорта и оперативные службы приведены в готовность. Мы ожидаем посадки рейса», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.
Добавим, что рейс должен был приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево».
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Об этом: Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пятый канал сообщает, что лайнер вернулся в воздушную гавань Хабаровска для проведения проверочных мероприятий. После их завершения борт вылетит в Москву.
В Хабаровске совершил посадку самолёт рейса 1713, сообщает корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в экстренных службах.
Лайнер следовал из Хабаровска в Москву, но развернулся и совершил экстренную посадку после сообщения о «минировании».
Подробности в материале: Посадка «заминированного» самолёта в Хабаровске прошла благополучно
Сообщается, что самолёт совершил посадку в штатном режиме.
Лайнер осмотрят оперативные службы.
Пострадавших в инциденте с самолётом нет, передают местные СМИ.
Взрывное устройство не обнаружено на борту пассажирского лайнера, который вернулся в Хабаровск из-за угрозы теракта. Таковы итоги обследования самолёта специалистами, сообщили 27 января в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральном округу.
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Пассажирам самолёта, который 27 января следовал из Хабаровска в Москву, но вернулся из-за сообщения о «минировании», помогут психологи МЧС.
Об этом: С пассажирами «заминированного» самолёта в Хабаровске работают психологи
В хабаровском аэропорту пообещали отправить пассажиров в Москву ночью.
По словам начальника пресс-службы аэропорта Хабаровска Анастасии Хаустовой, пассажиры вернувшегося самолёта прошли дополнительный контроль, повторно осмотрен и их багаж. Решается вопрос о размещении людей в гостиницах города, передают «Хабаровские вести».
Планируется, что пассажиры вылетят в Москву 28 января в 03:30.
Стоит отметить, что с конца 2019 года Хабаровск захлестнула волна ложных «минирований». Она коснулась торговых центров, судов, детсадов, школ и так далее.
Международный аэропорт «Хабаровск» в 2019 году обслужил (с учетом транзита) 2 млн 195 тыс. пассажиров, из них 1 млн 826 тыс. человек на внутренних линиях и 369 тыс. человек на международных рейсах. Самыми популярными направлениями из Хабаровска в 2019 году стали: Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Сеул, Магадан, Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск, Камрань, Якутск, Пхукет, Николаевск-на-Амуре и Токио.
Самолёт компании «Аэрофлот», ранее летевший из Хабаровска в Москву и вынужденный вернуться в аэропорт в связи с ложным сообщением о минировании, вылетел в российскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.
Как сообщается, самолёт взлетел в 03:20 вторника (20:20 понедельника мск).
Об этом: «Заминированный» самолёт вылетел из Хабаровска в Москву