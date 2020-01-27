Барнаул, 27 января, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Так же, как при гриппе, мерами против распространения коронавируса должны стать карантинные и гигиенические мероприятия. Так считает алтайский врач с многолетней практикой Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о подготовленном Роспотребнадзором соответствующем постановлении, он пояснил:

В медицинской маске

«Профилактика заражения коронавирусом — это прежде всего карантинные и гигиенические мероприятия. Рекомендуется не посещать территории с неблагоприятной эпидобстановкой, а если довелось там оказаться, то избегать общественных мест и людских скоплений. Базары и зоопарки — это зоны повышенного риска заражения.

Пищу нужно употреблять только термически обработанной, а воду — только бутилированной или кипяченой. Экзотические блюда и спиртные напитки с кубиками льда опасны. Регулярное мытье рук и протирка дезраствором контактных гаджетов должнs стать привычкой!

Обычные медицинские маски для профилактики заражения коронавирусом бесполезны. Лучше всего подходят для этой цели специальные хирургические маски-респираторы, которые действительно изолируют органы дыхания от коронавируса. Ну и, конечно, обязательное срочное обращение к врачу при появлении недомогания!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор известил об оперативно разработанном постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», но о его сути не сообщается. Сказано лишь, что этот документ создан согласно поручению правительства Российской Федерации.