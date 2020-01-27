Воронеж, 27 января, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Военно-историческая реконструкция боев за Воронеж, приуроченная к 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, состоялась в Воронеже, на набережной водохранилища — напротив «Музея-диорамы» 26 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Реконструкцию в годовщину освобождения Воронежа проводят 12-й год. В этом году реконструкторы представили эпизод операции «Малый Сатурн».

Пресс-служба администрации Воронежа Реконструкция эпизода операции «Малый Сатурн»

В реконструкции приняли участие около 300 человек — члены военно-исторических клубов Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы, городов Центрального Черноземья и юга России, а также из Италии и Белоруссии. Зрителям попытались представить реконструкцию, максимально приближенную к событиям военных лет — к форме, звуковому и пиротехническому сопровождению, к технике и вооружению предъявлялись самые строгие требования. Часть обмундирования была оригинальной, как и некоторые виды оружия. Зрителям показали автомобиль БА64, лёгкий танк Т-70, противотанковая пушка «сорокопятки», станковый пулемет «Максим», пушки Пак 36−37 и Лейк 18, реактивная установка БМ-13 «Катюша». Всего посмотреть на реконструкцию, по подсчётам организаторов, пришли около девяти тысяч человек.

Правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими войсками в течение 212 дней, с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года. 25 января, в ходе Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторенской наступательных операций, войска Воронежского фронта перешли в наступление и разгромили вторую немецкую, восьмую итальянскую и вторую венгерскую армии. В ходе военных действий на территории области погибли 115 тысяч военнослужащих. В годы войны ушли на фронт 600 тысяч воронежцев, 300 тысяч из них не вернулись. 365 стали Героями Советского Союза, 79 — полными кавалерами ордена солдатской Славы.

Операция «Малый Сатурн» (Среднедонская наступательная операция) проводилась силами Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронта 16−30 декабря 1942. Советские войска прорвали оборону противника и разгромили основные силы 8-й итальянской армии, оперативной группы «Холлидт» и 3-й румынской армии.