Пермь, 27 января, 2020, 09:21 — ИА Регнум. В Пермском академическом Театре-Театре состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии. Часть вторая», об этом 27 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лилия Бабурина «Пир во время чумы»

Демонстрация постановки пройдет на Сцене-Молот, во второй части «Маленьких трагедий» будут представлены спектакли по пьесам Александра Пушкина «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Как отмечают в пресс-службе театра, особенностью премьерных показов будет авторская трактовка классических произведений. Режиссером «Каменного гостя» выступил художественный руководитель театра Борис Мильграм, «Пир во время чумы» создал Марк Букин.

«Если в «Каменном госте» Борис Мильграм использует яркие сценографические решения, световые эффекты и видеопроекции, то есть визуальные способы воздействия, то в пьесе «Пир во время Чумы» Марка Букина основной формой взаимодействия со зрителем становятся звук и темнота», — отмечают в пресс-службе театра.

Премьера спектакля запланирована на 30 и 31 января. Постановка является логическим продолжением спектакля «Маленькие трагедии. Часть первая», в котором зрителям были представлены два произведения — «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери».