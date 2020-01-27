Иркутск, 27 января, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии привлекли священнослужителей Казанского и Крестовоздвиженского храмов Иркутска для совершения молитвенного полёта над Приангарьем. Как следует из сообщения, опубликованного группе «Росгвардия по Иркутской области» (ВК), с участием командира иркутской авиационной эскадрильи подполковника Алексея Алехина священники Павел Старцев и иерей Дмитрий Старцев взошли на борт военного вертолета МИ-8и совершили ритуал освещения вертолетов.

Цитата из группы «Росгвардия по Иркутской области» Священники на МИ-8 и совершилиа ритуал освещения вертолетов в Приангарье

Цитата из группы «Росгвардия по Иркутской области» Священнослужители и летчики авиационной эскадрильи Росгвардии совершили молитвенный облёт Иркутска

«Военнослужащие авиационной эскадрильи Росгвардии, совершенствуя профессиональное мастерство, сохраняют традиции проявления истинного патриотизма, верности воинскому долгу, выдержки и мужества в служении Отечеству. Желаю летчикам и их семьям здоровья, мира, долгих лет жизни и помощи Божией во всех начинаниях», — сказал отец Павел.

После молитвенного облета батюшка благословил личный состав авиационной эскадрильи Росгвардии на безопасные полеты.

«И в этом есть необходимость, ведь в 2019 году военнослужащие-летчики Росгвардии совершили около 2,5 тысяч полетов с общим налетом 902 часа», — сказано в сообщении Росгвардии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года «небесный» крёстный ход «в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае» по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края совершили на вертолёте митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и протодиакон Владимир Черных. С высоты птичьего полёта они благословили Барнаул и его окрестности Честным Животворящим Крестом и окропили святой водой алтайские леса.

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