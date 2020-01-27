Кемерово, 27 января, 2020, 07:45 — ИА Регнум. Ветеран блокадного Ленинграда Рейнгольд Яковлевич Шох, который сегодня живёт в Кемерове, провёл на дому урок мужества для активистов школьного музея «Гвардеец». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Администрация города Кемерово Ветеран блокадного Ленинграда Рейнгольд Яковлевич Шох провёл на дому урок мужества для кемеровских школьников

Ветеран рассказал о жизни в блокадном городе, об эвакуации по Ладожскому озеру, показал фотографии из семейного архива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 января, во всех школах Кемерова пройдут уроки памяти, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда.