В понедельник, 27 января 2020 года, в России отмечается день воинской славы, 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В Петербурге и Ленинградской области эту дату называют проще — Днём снятия блокады Ленинграда. Чудовищное военное преступление — блокада Ленинграда — было организовано руководством нацистского Рейха и осуществлено войсками Германии и поддерживающих ее тогда Финляндии и Испании. Гитлер ставил своей целью полное уничтожение города на Неве и его населения. Блокада продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время в Ленинграде погибли, по разным оценкам, от 650 тыс. до 1,5 млн человек — от голода, холода, вызванных ими болезней, от артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха. При этом гражданское население Ленинграда все дни блокады работало на создании оборонительных рубежей, укрытий города от врага, на тушении пожаров, разборе завалов, лечении раненых, сдавало кровь для бойцов на фронте… И главное — в Ленинграде работали военные заводы, выпускавшие оружие и боевую технику, причем не только для Ленинградского фронта. 14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В ходе операции «Январский гром» к 20 января была уничтожена группировка противника в районе Красного Села и Ропши. Еще через неделю, к 27 января 1944 года, блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. Немецкие войска потеряли убитыми и пленными около 100 тыс. солдат и офицеров, были разбиты более 30 немецких дивизий. В честь очередной годовщины освобождения Ленинграда от блокады 27 января в Петербурге и Ленинградской области состоится множество памятных мероприятий, о которых ИА REGNUM расскажет в своей трансляции. [[[picture1]]]

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент героическим защитникам Ленинграда

09:08 27.01.2020 Блокада унесла жизни большого количества людей, больше, чем США и Британия потеряли за все время войны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В нашей памяти — каждый погибший. О них, жертвах фашизма, жителях и защитниках Ленинграда, мы будем помнить всегда. И не дадим забыть никому в мире. Короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента. Читайте подробнее: Володин: о жертвах фашизма и защитниках не дадим забыть никому в мире

09:09 27.01.2020 Вячеслав Володин. duma.gov.ru

09:09 27.01.2020 27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобождён от вражеской блокады. В результате наступления советских войск по всему фронту враг отброшен на 65−100 км. Читайте также: Война: освобождение блокадного Ленинграда и узников Освенцима

09:10 27.01.2020 Законопроект о дополнительных мерах соцподдержки жителей блокадного Ленинграда внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Читайте также: Законопроект о льготах для всех блокадников внесён в Госдуму

09:23 27.01.2020 Подвиг ленинградцев и защитников блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны стал символом стойкости и патриотизма, беспрецедентного героизма и мужества. Память об этих страшных испытаниях необходимо бережно хранить для будущих поколений. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом: Матвиенко: Подвиг Ленинграда имеет огромное моральное значение

09:25 27.01.2020 Акция «Блокадный хлеб» проходит в Хабаровском крае. Мероприятия посвящены годовщине прорыва блокады Ленинграда. В рамках акции в регионе раздали символические порции «блокадного хлеба» по 125 граммов. Читайте также: В Хабаровском крае проходит акция «Блокадный хлеб»

09:26 27.01.2020 В Хабаровском крае проходит акция «Блокадный хлеб». khabkrai.ru

09:29 27.01.2020 Блокадник Рейнгольд Яковлевич Шох, который живёт в Кемерове, провёл на дому урок мужества для школьников. Ветеран рассказал о жизни в блокадном городе, об эвакуации по Ладожскому озеру, показал фотографии из семейного архива. Читайте также: В Кемерове ветеран блокадного Ленинграда провёл на дому урок мужества

09:36 27.01.2020 В Пермском крае 27 января пройдут основные мероприятия «Громких чтений», посвященных снятию блокады Ленинграда. «Громкие чтения» и кинопоказы, посвященные Великой Отечественной войне, пройдут в центральных библиотеках Перми. Читайте также: В Прикамье проходят «Громкие чтения» о блокадном Ленинграде

09:37 27.01.2020 Во всех школах Кемерова сегодня, 27 января, пройдёт Всероссийский урок памяти, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда. Читайте также: В день снятия блокады Ленинграда в школах Кемерова проходят уроки памяти

09:38 27.01.2020 Акция «Блокадный хлеб». khabkrai.ru

09:39 27.01.2020 В Петербурге на двух Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова зажгли газовые факелы. Они будут гореть до полудня в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

09:40 27.01.2020 Ветеран блокадного Ленинграда Рейнгольд Яковлевич Шох, который сегодня живёт в Кемерове, провёл на дому урок мужества для школьников. Ветеран рассказал о жизни в блокадном городе, об эвакуации по Ладожскому озеру, показал фотографии из семейного архива. Читайте также: В Кемерове ветеран блокадного Ленинграда провёл на дому урок мужества

09:41 27.01.2020 Во всех школах Кемерова сегодня, 27 января, пройдёт Всероссийский урок памяти, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда. Читайте также: В день снятия блокады Ленинграда в школах Кемерова проходят уроки памяти

09:43 27.01.2020 Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» проходят в эти минуты на Невском проспекте, д. 14. Здесь, на стене здания, сохранена надпись: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». Такие надписи наносились на ленинградских улицах в годы блокады. В церемонии участвуют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся образовательных учреждений, чиновники и обычные петербуржцы.

09:45 27.01.2020 Ленинградцы закрашивают предупреждающую надпись после снятия блокады. 1944 год

09:52 27.01.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирцев и ленинградцев с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Травников отметил, что 27 января — великий день, которого 76 лет назад ждал не только Ленинград — ждал весь Советский Союз. Сегодня в Новосибирской области проживает 289 блокадников Ленинграда. В оборонительных боях и наступательной операции по освобождению Ленинграда участвовали четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области. Восемь новосибирцев были удостоены звания Герой Советского Союза за оборону Ленинграда, за бои по освобождению города. Читайте подробнее: В Новосибирской области помнят «беспримерный подвиг ленинградцев»

09:53 27.01.2020 В центре Петербурга 27 января пройдут церемонии возложения цветов с выступлением ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, с участием молодежи и учащихся. Церемонии состоятся в 11:00 мск в следующих местах: у мемориальной доски «Первому исполнению Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича на Михайловской ул., д. 2; у мемориальной доски погибшим в эвакогоспитале, Суворовский пр., д. 50−52; у мемориальной доски Ольге Берггольц, ул. Рубинштейна, д. 7; у памятного знака «Репродуктор», Невский пр., д. 54/3; у памятного знака «Дни блокады», наб. реки Фонтанки, д. 21.

10:06 27.01.2020 «Блокада Ленинграда — это 900 дней тяжелейших страданий, величайшего мужества и самоотверженности. Оборона осажденного города на три года сковала крупные силы вражеских войск. Непокорность ленинградцев, их величайшая сила духа оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине». Об этом говорится в поздравлении жителям города с 76-й годовщиной снятия блокады от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова. «Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда — погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям — всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений», — заявили руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга.

10:07 27.01.2020 Отражение авианалёта на Ленинград возле Исаакиевского собора. 1941 год

10:16 27.01.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирцев и ленинградцев с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. nso.ru

10:20 27.01.2020 На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 12 часов откроется интерактивная выставка современной и исторической военной техники. Петербургские реконструкторы и частные коллекционеры представили около 20 образцов восстановленной техники периода Великой Отечественной войны. Представители Западного военного округа представили советские танки Т-34−85, ИС-3, американский танк «Шерман», а также современную технику и вооружение. Возле каждого образца вооружения находится экипаж. Военнослужащие расскажут гостям об огневых возможностях и тактико-технических характеристиках представленной техники.

10:22 27.01.2020 Поздравление блокадников в Новосибирске. nso.ru

10:26 27.01.2020 В Пскове, Великих Луках и десяти районах области пройдёт акция «Хлеб той зимы». Символ акции — кусочек хлеба весом в 125 граммов — это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжёлые месяцы блокады Ленинграда. На площадках, открытых в районных центрах региона, также можно будет увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени. В Пскове такая площадка откроется в 13:00 на перекрёстке улиц Пушкина и Ленина. Акция продлится до 18:00. Читайте также: В Псковской области вспоминают блокаду Ленинграда и «хлеб той зимы»

10:28 27.01.2020 «Хлеб той зимы». Акция в Пскове. pskov.ru

10:37 27.01.2020 Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» состоялись утром 27 января на Невском проспекте, у дома 14. Фоторепортаж ИА REGNUM. Об этом: Память о блокаде почтили у мемориальной надписи на Невском проспекте

10:44 27.01.2020 Блокадники во время церемонии на Невском проспекте. Фото Дарья Драй ИА REGNUM

10:48 27.01.2020 «Сегодня наш город, и я уверена, вся наша страна отмечает очень важный праздник — Ленинградский День победы. Для жителей и гостей нашего города мы подготовили интересную выставку», — сказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Ольга Аришина, говоря об интерактивной экспозиции на Дворцовой площади, посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

10:59 27.01.2020 На Пискаревском мемориальном кладбище начинается торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В ней участвуют руководители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, полпредства президента РФ в СЗФО, представители ветеранских, молодежных и других общественных организаций, жители Северной столицы и Ленобласти. На Пискаревском кладбище похоронены около полумиллиона ленинградцев и защитников города, погибших в годы блокады.

11:03 27.01.2020 Венок от президента России Владимира Путина возложил к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

11:04 27.01.2020 Венок от имени верхней палаты Федерального собрания РФ возложила на Пискаревском кладбище председатель Совета Федерации, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.

11:07 27.01.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венок и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище от имени правительства города. Венок и цветы также возложили спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутаты Заксобрания.

11:09 27.01.2020 На Пискаревское мемориальное кладбище пришли судьи Конституционного суда РФ, который находится в Санкт-Петербурге. Они возложили венок и цветы к Вечному огню и монументу памяти жертв блокадного Ленинграда.

11:11 27.01.2020 Венки и цветы на Пискаревском кладбище возложили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания региона, а также депутаты Госдумы от Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11:14 27.01.2020 Память погибших и умерших жителей и защитников блокадного Ленинграда почтило на Пискаревском кладбище командование Военно-морского флота РФ и Западного военного округа.

11:18 27.01.2020 Венки и цветы в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда возлагаются на Серафимовском кладбище, на Смоленском мемориальном, Невском мемориальном и на Богословском кладбищах, где также похоронены тысячи погибших и умерших в годы войны, к монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, к Триумфальной арке Победы в Красном Селе и на других мемориалах в Петербурге и Ленинградской области.

11:24 27.01.2020 В Московском парке Победы на юге Санкт-Петербурга проходит торжественно-траурная церемония возложения цветов к Павильону Памяти. На этой территории в годы войны находился кирпичный завод, в печах которого кремировались тела умерших и погибших людей. В ходе молодежной акции «Блокадное дерево памяти» ее участники повяжут ленточки Ленинградской Победы на дерево в память о жителях и защитниках города, погибших в годы блокады. Ранее об этом: В Петербурге расскажут о страшной истории блокадного крематория

11:37 27.01.2020 Торжественная церемония в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады завершилась на Пискаревском мемориальном кладбище прохождением роты почетного караула и выступлением военного оркестра.

11:43 27.01.2020 Великий Новгород присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб». «На тематических площадках волонтёры предложат новгородцам взять символический кусочек «блокадного хлеба» и подписать открытки для передачи их ветеранам блокадного Ленинграда, проживающим в Новгородской области», — сообщили организаторы. Информационный площадки будут открыты с 13:00 до 15:00 в самых популярных частях города — в Новгородском кремле, на оживлённых перекрёстках, в торговых комплексах. Читайте подробнее: Волонтёры раздадут «блокадный хлеб» в торговых центрах Великого Новгорода

11:52 27.01.2020 В честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурга зажжены газовые факелы. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

11:52 27.01.2020 Факелы на Ростральных колоннах. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

11:55 27.01.2020 Большая программа, приуроченная к памятной дате, состоится в музейном комплексе «Партизанский край» в селе Белебёлка Поддорского района Новгородской области. В годы войны 2-я бригада Ленинградского штаба, базировавшаяся в Белебелковском районе, была ядром партизанского края. Здесь состоится экскурсионная программа с элементами реконструкции «Отправка продовольственного обоза для жителей блокадного Ленинграда», показ фильма «Первый партизанский край», а также акция «Блокадный хлеб» у партизанского костра.

12:01 27.01.2020 Об ожесточенности боёв за снятие блокады Ленинграда свидетельствуют публикации газет тех дней, которые размещены в специальной цифровой коллекции Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда». «Когда наше подразделение наступало на один опорный пункт, противник внезапно открыл из дзота большой силы огонь, — сообщал автор заметки «Героический подвиг» в газете «Ленинградская правда» от 26 января 1944 года. — Адам Кавторадзе видел, откуда били немцы, и он видел, как падали товарищи, сражённые огнём дзота. Ни минуты не колеблясь, Кавторадзе обошёл дзот с тыла и прикрыл своим телом амбразуру. Его нашли лежащим у дзота с автоматом в руках. Мстя за смерть товарища, пехотинцы устремились вперёд и, увлечённые примером героя, выбили немцев из опорного пункта!»

12:07 27.01.2020 … Я говорю с тобой под свист снарядов,угрюмым заревом озарена.Я говорю с тобой из Ленинграда,страна моя, печальная страна…Кронштадтский злой, неукротимый ветерв мое лицо закинутое бьет.В бомбоубежищах уснули дети,ночная стража встала у ворот.Над Ленинградом — смертная угроза-Бессонны ночи, тяжек день любой.Но мы забыли, что такое слезы,что называлось страхом и мольбой.Я говорю: нас, граждан Ленинграда,не поколеблет грохот канонад,и если завтра будут баррикады —мы не покинем наших баррикад.И женщины с бойцами встанут рядом,и дети нам патроны поднесут,и надо всеми нами зацветутстаринные знамена Петрограда.Руками сжав обугленное сердце,такое обещание даюя, горожанка, мать красноармейца,погибшего под Стрельною в бою:Мы будем драться с беззаветной силой,мы одолеем бешеных зверей,мы победим, клянусь тебе, Россия,от имени российских матерей. Ольга Берггольц, август 1941 года

12:16 27.01.2020 Возложение цветов к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда состоялось на Среднем проспекте Петербурга. В полдень начался памятный рейс трамваев блокадной поры МС по Васильевскому острову до конечной станции «Улица Кораблестроителей».

12:18 27.01.2020 Памятник блокадному трамваю в Петербурге. Фото: Владислав Краев ИА REGNUM

12:30 27.01.2020 Наступательная операция «Январский гром» (Красносельско-Ропшинская операция, или «Нева-2») советских войск Ленинградского фронта проходила в январе 1944 года против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. В результате операции войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на расстояние 60−100 км от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и, вместе с войсками Волховского фронта, полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

12:32 27.01.2020 В Ленинградской области 26 января прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Январский гром». Реконструкция собрала более 700 участников из 50 городов России, СНГ и стран Прибалтики. В ней участвовали 30 единиц исторической техники — танки, бронемашины, грузовики, автомобили и мотоциклы, 15 артиллерийских орудий. «Зрители смогли наблюдать за ходом легендарного сражения, в котором наши солдаты героически разрушали немецкую оборону в январе 1944 года», — отметили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

12:34 27.01.2020 Военно-историческая реконструкция «Январский гром». Фото: lenobl.ru

12:35 27.01.2020 Военно-историческая реконструкция «Январский гром». Фото: lenobl.ru

12:40 27.01.2020 В Ростове-на-Дону сегодня, 27 января, состоится акция памяти «Блокадный хлеб», которая напомнит горожанам о блокаде Ленинграда, о стойкости и мужестве защитников города на Неве. Читайте также: В Ростове-на-Дону волонтёры раздадут «блокадный хлеб»

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12:48 27.01.2020 Памятник детям блокадного Ленинграда в Омске. Фото: Анна Рыжкова ИА REGNUM

12:56 27.01.2020 Ленинградская область, как и Ленинград, пережила тяжелейшие годы во время Великой Отечественной войны. Большая часть региона была захвачена врагом, в Ленобласти проходила линия фронта, многие месяцы здесь шли ожесточенные бои. Небольшая часть области, от восточной окраины Ленинграда до Ладожского озера, оказалась в блокаде. Именно здесь проходила Дорога жизни, выходившая затем на лёд Ладоги. Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года на территории ныне Кировского района Ленобласти. «Для Ленинградской области очень важно сохранять память о блокаде и поэтому в последние годы многое делается для сохранения исторической памяти. Мы восстановили музей «Кобона. Дорога жизни», где находился эвакуационный пункт, открыли диораму «Прорыв» и «Музей 43 героев», — отмечает губернатор региона Александр Дрозденко.

13:12 27.01.2020 В селе Богородицкое Смоленской области военнослужащие Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского чествовали ветерана Великой Отечественной войны Михаила Семеновича Кугелева, принимавшего участие в битве за Ленинград. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны России, курсанты военной академии прошли парадным строем у дома ветерана. Затем курсанты встретились с 96-летним ветераном, лично поблагодарили его за Победу, вручили цветы и подарки, а военный оркестр учебного заведения исполнил композиции времен Великой Отечественной войны. В парадном строю также прошли военнослужащие-железнодорожники и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Михаил Кугелев награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», за «Боевые заслуги».

13:15 27.01.2020 В Ростовской области проживает 203 ветерана — блокадника Ленинграда.

13:43 27.01.2020 Активисты движения «Волонтеры Победы» проведут акцию «Лента Ленинградской Победы». В центре Петербурга молодые люди будут раздавать жителям и гостям города ленты, цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда». Всего волонтеры раздадут около 10 тысяч лент.

13:45 27.01.2020 Волонтеры Победы. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

14:01 27.01.2020 В Санкт-Петербурге сегодня проживает более 77 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

14:05 27.01.2020 Медаль «За оборону Ленинграда». (сс) Txllxt TxllxT

14:08 27.01.2020 Школьники, туристы, пенсионеры и горожане стоят в очереди в Соляном переулке Петербурга, чтобы посмотреть инсталляцию возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, передает 27 января корреспондент ИА REGNUM. Уличная экспозиция посвящена Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Подробности в материале: Петербуржцы и туристы стоят в очереди у Музея блокады Ленинграда

14:19 27.01.2020 Публикация о «неправильном» снабжении продуктами питания жителей блокадного Ленинграда, вышедшая в годовщину снятия блокады 27 января, возмутила пользователей сети. Так, информационной диверсией назвала публикацию «Радио Свободы» журналист Юлия Витязева в своём микроблоге в Twitter. Читайте также: В сети возмущены публикацией «Радио Свободы» о блокаде Ленинграда

14:24 27.01.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел интерактивную выставку, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда, на Дворцовой площади и лично угостил посетителей чаем и солдатской кашей, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Губернатор Беглов накормил петербуржцев фронтовой кашей на Дворцовой

14:33 27.01.2020 В Ростове-на-Дону горожане и гости областного центра смогут увидеть и услышать истории от жителей блокадного Ленинграда. Кинопоказы, посвящённые освобождению города на Неве от фашистских оккупантов, проходят в историческом парке «Россия — моя история» на проспекте Шолохова. Документальный фильм создан в рамках проекта «Блокада. Голоса». Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону стартовали кинопоказы проекта «Блокада. Голоса»

14:48 27.01.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел находящийся у Пискаревского кладбища павильон на проспекте Непокоренных. В этом павильоне раньше находился магазин цветов, но, когда собственник помещения решил открыть там ресторан, жители возмутились и обратились с жалобами в Смольный. Читайте также: Первый экспонат появился в павильоне у Пискаревского кладбища Петербурга

14:50 27.01.2020 На Дворцовой площади, где к Дню освобождения Ленинграда от блокады развернута экспозиция техники военных лет и современного оружия, среди прочих выставлена 152-мм дальнобойная буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт», которая относится к крупнокалиберной артиллерии. На испытаниях она успешно применялась при температурах — 50 до +50 градусов. Пушка снабжена гидропневматическим аккумулятором, чтобы использовать энергию отката. Привезли на площадь и зенитный ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С», который служит для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств нападения с воздуха. Рядом стоит самоходная гаубица «Мста-С», которая разработана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии, танков и прочей техники противника.

14:50 27.01.2020 Всю современную боевую технику можно потрогать и пощупать, а вот ретроавтомобили, предоставленные «Ленрезервом», огорожены оранжевым металлическим забором — ни подойти, ни сфотографироваться рядом.

14:51 27.01.2020 На Дворцовой площади открылась интерактивная выставка, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: zakon.gov.spb.ru

15:05 27.01.2020 Любопытный факт. Чтобы жителям Ленинграда было чуть легче переносить тяготы блокады, артисты Кировского театра изменили концовку балета «Эсмеральда» по «Собору Парижской богоматери» Виктора Гюго: в финале цыганка выходила замуж за Феба. Об этом в палатке полевого кинотеатра на Дворцовой площади рассказывает составитель сборника писем и воспоминаний артистов «Танцуя под обстрелами» Егор Шилов.

15:08 27.01.2020 В Большом концертном зале «Октябрьский» на Лиговском проспекте Петербурга в эти минуты начинается концерт «Ленинградская Победа», посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почетными гостями концерта станут ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда. Перед зрителями концерта выступят народная артистка СССР Эдита Пьеха, народные артисты России Лев Лещенко, Илья Резник, Олег Погудин, Василий Герелло, Анна Шатилова, Николай Мартон, Лариса Малеванная и Фарух Рузиматов, заслуженные артистки России Валентина Панина, Татьяна Буланова и Зара, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Григорий Чернецов, Алексей Шагаев и Екатерина Елисеева, а также ансамбль «ViVa», Театр пластики рук «Handmade», Государственный ансамбль танца «Барыня», Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, Военный оркестр Штаба Западного военного округа и другие исполнители и коллективы.

15:16 27.01.2020 Зенитная бататрея. Военно-историческая реконструкция на Марсовом поле Петербурга. Фото: Елена Молчанова ИА REGNUM

15:24 27.01.2020 Церемония возложения цветов в память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда прошла 27 января в Рязани. В честь 76-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады у памятника погибшим был дан троекратный оружейный салют. Подробности в материале: В Рязани почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда

15:26 27.01.2020 На Дворцовой площади реконструкторы готовы рассказать гостям интерактивной выставки об особенностях военной формы времен Великой Отечественной. Они одеты в форму образца 1943 года — как раз в январе пришел приказ о переходе на погоны, но фактически он затянулся до лета 1944-го. На уставном ремне носили несколько обойм для винтовки Мосина, а также вещмешок. У реконструкторов настоящие патроны того времени, правда, нерабочие. «Так как мы зенитчики, то лопаты с собой не таскаем. А пехотинец у нас есть один — убежал куда-то — весь обвешанный», — смеются они.

15:28 27.01.2020 Реконструкция на Марсовом поле. Фото: Елена Молчанова ИА REGNUM

15:44 27.01.2020 В рамках Всероссийской акции «Дорога Памяти» на Дворцовой площади Петербурга идет прием электронных данных о ветеранах Великой Отечественной войны. Родственники ветеранов приносят копии фотографий, писем, послужных списков и наградных документов. Собранные электронные копии документов разместят в экспозиции на территории Военно-патриотического парка «Патриот» в Московской области.

15:51 27.01.2020 Военно-историческая реконструкция операции советских войск «Январский гром» по полному снятию блокады Ленинграда. Видеозапись размещена на странице губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Instagram. https://www.instagram.com/p/B70phijoRSa/

15:55 27.01.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили 27 января в пресс-службе главы государства. Во время митинга в Бишкеке Жээнбеков сказал, что в день снятия блокады Ленинграда укрепилась вера в Победу у всех граждан Советского Союза. Читайте также: Президент Киргизии: «Будем бороться против попыток переписать историю»

15:55 27.01.2020 Традиционная акция «Блокадный хлеб» состоялась 27 января, в 76-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда, в Твери. В ней приняли участие учащиеся 40 школ. В рамках акции волонтёры на площадке на улице Трёхсвятской с 13:00 до 14:00 организовали тематическую инсталляцию пункта выдачи суточных пайков — 125 грамм хлеба, которые полагались жителям блокадного Ленинграда в сутки на человека. Подробности в материале: В Твери прошла акция «Блокадный хлеб»

15:59 27.01.2020 В Калужской области проживают более 80 граждан, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда». В школах, колледжах и в вузах в эти дни проходят памятные мероприятия, а также всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Ученикам также раздают брошюры, посвященные героическим страницам Ленинградской блокады. Аналогичные материалы в течение дня волонтёры будут раздавать на улицах калужских городов. Об этом: В калужских городах волонтёры дарят прохожим 125 граммов блокадного хлеба

15:59 27.01.2020 Почтить память погибших во время блокады можно будет возле Аничкова дворца: в 18:00 мск там начнётся акция «Свеча памяти». Воспитанники Дворца творчества юных представят литературно-музыкальную композицию «Каменные мы…» по мотивам стихов и песен блокадного Ленинграда.

16:00 27.01.2020 Акция «Блокадный хлеб». khabkrai.ru