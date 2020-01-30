Ленинградский День победы: 76-летие освобождения от блокады — трансляция
Блокада унесла жизни большого количества людей, больше, чем США и Британия потеряли за все время войны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В нашей памяти — каждый погибший. О них, жертвах фашизма, жителях и защитниках Ленинграда, мы будем помнить всегда. И не дадим забыть никому в мире. Короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.
Читайте подробнее: Володин: о жертвах фашизма и защитниках не дадим забыть никому в мире
27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобождён от вражеской блокады. В результате наступления советских войск по всему фронту враг отброшен на 65−100 км.
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Законопроект о дополнительных мерах соцподдержки жителей блокадного Ленинграда внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
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Подвиг ленинградцев и защитников блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны стал символом стойкости и патриотизма, беспрецедентного героизма и мужества. Память об этих страшных испытаниях необходимо бережно хранить для будущих поколений. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.
Об этом: Матвиенко: Подвиг Ленинграда имеет огромное моральное значение
Акция «Блокадный хлеб» проходит в Хабаровском крае. Мероприятия посвящены годовщине прорыва блокады Ленинграда. В рамках акции в регионе раздали символические порции «блокадного хлеба» по 125 граммов.
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Блокадник Рейнгольд Яковлевич Шох, который живёт в Кемерове, провёл на дому урок мужества для школьников. Ветеран рассказал о жизни в блокадном городе, об эвакуации по Ладожскому озеру, показал фотографии из семейного архива.
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В Пермском крае 27 января пройдут основные мероприятия «Громких чтений», посвященных снятию блокады Ленинграда. «Громкие чтения» и кинопоказы, посвященные Великой Отечественной войне, пройдут в центральных библиотеках Перми.
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Во всех школах Кемерова сегодня, 27 января, пройдёт Всероссийский урок памяти, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда.
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В Петербурге на двух Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова зажгли газовые факелы. Они будут гореть до полудня в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Ветеран блокадного Ленинграда Рейнгольд Яковлевич Шох, который сегодня живёт в Кемерове, провёл на дому урок мужества для школьников. Ветеран рассказал о жизни в блокадном городе, об эвакуации по Ладожскому озеру, показал фотографии из семейного архива.
Читайте также: В Кемерове ветеран блокадного Ленинграда провёл на дому урок мужества
Во всех школах Кемерова сегодня, 27 января, пройдёт Всероссийский урок памяти, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда.
Читайте также: В день снятия блокады Ленинграда в школах Кемерова проходят уроки памяти
Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» проходят в эти минуты на Невском проспекте, д. 14. Здесь, на стене здания, сохранена надпись: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». Такие надписи наносились на ленинградских улицах в годы блокады. В церемонии участвуют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся образовательных учреждений, чиновники и обычные петербуржцы.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирцев и ленинградцев с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Травников отметил, что 27 января — великий день, которого 76 лет назад ждал не только Ленинград — ждал весь Советский Союз.
Сегодня в Новосибирской области проживает 289 блокадников Ленинграда.
В оборонительных боях и наступательной операции по освобождению Ленинграда участвовали четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области. Восемь новосибирцев были удостоены звания Герой Советского Союза за оборону Ленинграда, за бои по освобождению города.
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В центре Петербурга 27 января пройдут церемонии возложения цветов с выступлением ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, с участием молодежи и учащихся. Церемонии состоятся в 11:00 мск в следующих местах: у мемориальной доски «Первому исполнению Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича на Михайловской ул., д. 2; у мемориальной доски погибшим в эвакогоспитале, Суворовский пр., д. 50−52; у мемориальной доски Ольге Берггольц, ул. Рубинштейна, д. 7; у памятного знака «Репродуктор», Невский пр., д. 54/3; у памятного знака «Дни блокады», наб. реки Фонтанки, д. 21.
«Блокада Ленинграда — это 900 дней тяжелейших страданий, величайшего мужества и самоотверженности. Оборона осажденного города на три года сковала крупные силы вражеских войск. Непокорность ленинградцев, их величайшая сила духа оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине». Об этом говорится в поздравлении жителям города с 76-й годовщиной снятия блокады от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.
«Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда — погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям — всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений», — заявили руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 12 часов откроется интерактивная выставка современной и исторической военной техники. Петербургские реконструкторы и частные коллекционеры представили около 20 образцов восстановленной техники периода Великой Отечественной войны. Представители Западного военного округа представили советские танки Т-34−85, ИС-3, американский танк «Шерман», а также современную технику и вооружение. Возле каждого образца вооружения находится экипаж. Военнослужащие расскажут гостям об огневых возможностях и тактико-технических характеристиках представленной техники.
В Пскове, Великих Луках и десяти районах области пройдёт акция «Хлеб той зимы».
Символ акции — кусочек хлеба весом в 125 граммов — это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжёлые месяцы блокады Ленинграда. На площадках, открытых в районных центрах региона, также можно будет увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени.
В Пскове такая площадка откроется в 13:00 на перекрёстке улиц Пушкина и Ленина. Акция продлится до 18:00.
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Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» состоялись утром 27 января на Невском проспекте, у дома 14. Фоторепортаж ИА REGNUM.
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«Сегодня наш город, и я уверена, вся наша страна отмечает очень важный праздник — Ленинградский День победы. Для жителей и гостей нашего города мы подготовили интересную выставку», — сказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Ольга Аришина, говоря об интерактивной экспозиции на Дворцовой площади, посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На Пискаревском мемориальном кладбище начинается торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В ней участвуют руководители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, полпредства президента РФ в СЗФО, представители ветеранских, молодежных и других общественных организаций, жители Северной столицы и Ленобласти. На Пискаревском кладбище похоронены около полумиллиона ленинградцев и защитников города, погибших в годы блокады.
Венок от президента России Владимира Путина возложил к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.
Венок от имени верхней палаты Федерального собрания РФ возложила на Пискаревском кладбище председатель Совета Федерации, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венок и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище от имени правительства города. Венок и цветы также возложили спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутаты Заксобрания.
На Пискаревское мемориальное кладбище пришли судьи Конституционного суда РФ, который находится в Санкт-Петербурге. Они возложили венок и цветы к Вечному огню и монументу памяти жертв блокадного Ленинграда.
Венки и цветы на Пискаревском кладбище возложили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания региона, а также депутаты Госдумы от Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Память погибших и умерших жителей и защитников блокадного Ленинграда почтило на Пискаревском кладбище командование Военно-морского флота РФ и Западного военного округа.
Венки и цветы в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда возлагаются на Серафимовском кладбище, на Смоленском мемориальном, Невском мемориальном и на Богословском кладбищах, где также похоронены тысячи погибших и умерших в годы войны, к монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, к Триумфальной арке Победы в Красном Селе и на других мемориалах в Петербурге и Ленинградской области.
В Московском парке Победы на юге Санкт-Петербурга проходит торжественно-траурная церемония возложения цветов к Павильону Памяти. На этой территории в годы войны находился кирпичный завод, в печах которого кремировались тела умерших и погибших людей. В ходе молодежной акции «Блокадное дерево памяти» ее участники повяжут ленточки Ленинградской Победы на дерево в память о жителях и защитниках города, погибших в годы блокады.
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Торжественная церемония в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады завершилась на Пискаревском мемориальном кладбище прохождением роты почетного караула и выступлением военного оркестра.
Великий Новгород присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб».
«На тематических площадках волонтёры предложат новгородцам взять символический кусочек «блокадного хлеба» и подписать открытки для передачи их ветеранам блокадного Ленинграда, проживающим в Новгородской области», — сообщили организаторы.
Информационный площадки будут открыты с 13:00 до 15:00 в самых популярных частях города — в Новгородском кремле, на оживлённых перекрёстках, в торговых комплексах.
Читайте подробнее: Волонтёры раздадут «блокадный хлеб» в торговых центрах Великого Новгорода
В честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурга зажжены газовые факелы.
Большая программа, приуроченная к памятной дате, состоится в музейном комплексе «Партизанский край» в селе Белебёлка Поддорского района Новгородской области. В годы войны 2-я бригада Ленинградского штаба, базировавшаяся в Белебелковском районе, была ядром партизанского края.
Здесь состоится экскурсионная программа с элементами реконструкции «Отправка продовольственного обоза для жителей блокадного Ленинграда», показ фильма «Первый партизанский край», а также акция «Блокадный хлеб» у партизанского костра.
Об ожесточенности боёв за снятие блокады Ленинграда свидетельствуют публикации газет тех дней, которые размещены в специальной цифровой коллекции Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда».
«Когда наше подразделение наступало на один опорный пункт, противник внезапно открыл из дзота большой силы огонь, — сообщал автор заметки «Героический подвиг» в газете «Ленинградская правда» от 26 января 1944 года. — Адам Кавторадзе видел, откуда били немцы, и он видел, как падали товарищи, сражённые огнём дзота. Ни минуты не колеблясь, Кавторадзе обошёл дзот с тыла и прикрыл своим телом амбразуру. Его нашли лежащим у дзота с автоматом в руках. Мстя за смерть товарища, пехотинцы устремились вперёд и, увлечённые примером героя, выбили немцев из опорного пункта!»
… Я говорю с тобой под свист снарядов,угрюмым заревом озарена.Я говорю с тобой из Ленинграда,страна моя, печальная страна…Кронштадтский злой, неукротимый ветерв мое лицо закинутое бьет.В бомбоубежищах уснули дети,ночная стража встала у ворот.Над Ленинградом — смертная угроза-Бессонны ночи, тяжек день любой.Но мы забыли, что такое слезы,что называлось страхом и мольбой.Я говорю: нас, граждан Ленинграда,не поколеблет грохот канонад,и если завтра будут баррикады —мы не покинем наших баррикад.И женщины с бойцами встанут рядом,и дети нам патроны поднесут,и надо всеми нами зацветутстаринные знамена Петрограда.Руками сжав обугленное сердце,такое обещание даюя, горожанка, мать красноармейца,погибшего под Стрельною в бою:Мы будем драться с беззаветной силой,мы одолеем бешеных зверей,мы победим, клянусь тебе, Россия,от имени российских матерей.
Ольга Берггольц, август 1941 года
Возложение цветов к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда состоялось на Среднем проспекте Петербурга. В полдень начался памятный рейс трамваев блокадной поры МС по Васильевскому острову до конечной станции «Улица Кораблестроителей».
Наступательная операция «Январский гром» (Красносельско-Ропшинская операция, или «Нева-2») советских войск Ленинградского фронта проходила в январе 1944 года против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. В результате операции войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на расстояние 60−100 км от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и, вместе с войсками Волховского фронта, полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.
В Ленинградской области 26 января прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Январский гром». Реконструкция собрала более 700 участников из 50 городов России, СНГ и стран Прибалтики. В ней участвовали 30 единиц исторической техники — танки, бронемашины, грузовики, автомобили и мотоциклы, 15 артиллерийских орудий. «Зрители смогли наблюдать за ходом легендарного сражения, в котором наши солдаты героически разрушали немецкую оборону в январе 1944 года», — отметили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
В Ростове-на-Дону сегодня, 27 января, состоится акция памяти «Блокадный хлеб», которая напомнит горожанам о блокаде Ленинграда, о стойкости и мужестве защитников города на Неве.
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Ленинградская область, как и Ленинград, пережила тяжелейшие годы во время Великой Отечественной войны. Большая часть региона была захвачена врагом, в Ленобласти проходила линия фронта, многие месяцы здесь шли ожесточенные бои. Небольшая часть области, от восточной окраины Ленинграда до Ладожского озера, оказалась в блокаде. Именно здесь проходила Дорога жизни, выходившая затем на лёд Ладоги. Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года на территории ныне Кировского района Ленобласти.
«Для Ленинградской области очень важно сохранять память о блокаде и поэтому в последние годы многое делается для сохранения исторической памяти. Мы восстановили музей «Кобона. Дорога жизни», где находился эвакуационный пункт, открыли диораму «Прорыв» и «Музей 43 героев», — отмечает губернатор региона Александр Дрозденко.
В селе Богородицкое Смоленской области военнослужащие Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского чествовали ветерана Великой Отечественной войны Михаила Семеновича Кугелева, принимавшего участие в битве за Ленинград. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны России, курсанты военной академии прошли парадным строем у дома ветерана. Затем курсанты встретились с 96-летним ветераном, лично поблагодарили его за Победу, вручили цветы и подарки, а военный оркестр учебного заведения исполнил композиции времен Великой Отечественной войны. В парадном строю также прошли военнослужащие-железнодорожники и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Михаил Кугелев награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», за «Боевые заслуги».
В Ростовской области проживает 203 ветерана — блокадника Ленинграда.
Активисты движения «Волонтеры Победы» проведут акцию «Лента Ленинградской Победы». В центре Петербурга молодые люди будут раздавать жителям и гостям города ленты, цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда». Всего волонтеры раздадут около 10 тысяч лент.
В Санкт-Петербурге сегодня проживает более 77 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Школьники, туристы, пенсионеры и горожане стоят в очереди в Соляном переулке Петербурга, чтобы посмотреть инсталляцию возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, передает 27 января корреспондент ИА REGNUM. Уличная экспозиция посвящена Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.
Подробности в материале: Петербуржцы и туристы стоят в очереди у Музея блокады Ленинграда
Публикация о «неправильном» снабжении продуктами питания жителей блокадного Ленинграда, вышедшая в годовщину снятия блокады 27 января, возмутила пользователей сети. Так, информационной диверсией назвала публикацию «Радио Свободы» журналист Юлия Витязева в своём микроблоге в Twitter.
Читайте также: В сети возмущены публикацией «Радио Свободы» о блокаде Ленинграда
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел интерактивную выставку, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда, на Дворцовой площади и лично угостил посетителей чаем и солдатской кашей, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Губернатор Беглов накормил петербуржцев фронтовой кашей на Дворцовой
В Ростове-на-Дону горожане и гости областного центра смогут увидеть и услышать истории от жителей блокадного Ленинграда. Кинопоказы, посвящённые освобождению города на Неве от фашистских оккупантов, проходят в историческом парке «Россия — моя история» на проспекте Шолохова. Документальный фильм создан в рамках проекта «Блокада. Голоса».
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону стартовали кинопоказы проекта «Блокада. Голоса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел находящийся у Пискаревского кладбища павильон на проспекте Непокоренных. В этом павильоне раньше находился магазин цветов, но, когда собственник помещения решил открыть там ресторан, жители возмутились и обратились с жалобами в Смольный.
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На Дворцовой площади, где к Дню освобождения Ленинграда от блокады развернута экспозиция техники военных лет и современного оружия, среди прочих выставлена 152-мм дальнобойная буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт», которая относится к крупнокалиберной артиллерии. На испытаниях она успешно применялась при температурах — 50 до +50 градусов. Пушка снабжена гидропневматическим аккумулятором, чтобы использовать энергию отката.
Привезли на площадь и зенитный ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С», который служит для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств нападения с воздуха. Рядом стоит самоходная гаубица «Мста-С», которая разработана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии, танков и прочей техники противника.
Всю современную боевую технику можно потрогать и пощупать, а вот ретроавтомобили, предоставленные «Ленрезервом», огорожены оранжевым металлическим забором — ни подойти, ни сфотографироваться рядом.
Любопытный факт. Чтобы жителям Ленинграда было чуть легче переносить тяготы блокады, артисты Кировского театра изменили концовку балета «Эсмеральда» по «Собору Парижской богоматери» Виктора Гюго: в финале цыганка выходила замуж за Феба. Об этом в палатке полевого кинотеатра на Дворцовой площади рассказывает составитель сборника писем и воспоминаний артистов «Танцуя под обстрелами» Егор Шилов.
В Большом концертном зале «Октябрьский» на Лиговском проспекте Петербурга в эти минуты начинается концерт «Ленинградская Победа», посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почетными гостями концерта станут ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда.
Перед зрителями концерта выступят народная артистка СССР Эдита Пьеха, народные артисты России Лев Лещенко, Илья Резник, Олег Погудин, Василий Герелло, Анна Шатилова, Николай Мартон, Лариса Малеванная и Фарух Рузиматов, заслуженные артистки России Валентина Панина, Татьяна Буланова и Зара, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Григорий Чернецов, Алексей Шагаев и Екатерина Елисеева, а также ансамбль «ViVa», Театр пластики рук «Handmade», Государственный ансамбль танца «Барыня», Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, Военный оркестр Штаба Западного военного округа и другие исполнители и коллективы.
Церемония возложения цветов в память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда прошла 27 января в Рязани. В честь 76-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады у памятника погибшим был дан троекратный оружейный салют.
Подробности в материале: В Рязани почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
На Дворцовой площади реконструкторы готовы рассказать гостям интерактивной выставки об особенностях военной формы времен Великой Отечественной. Они одеты в форму образца 1943 года — как раз в январе пришел приказ о переходе на погоны, но фактически он затянулся до лета 1944-го. На уставном ремне носили несколько обойм для винтовки Мосина, а также вещмешок. У реконструкторов настоящие патроны того времени, правда, нерабочие. «Так как мы зенитчики, то лопаты с собой не таскаем. А пехотинец у нас есть один — убежал куда-то — весь обвешанный», — смеются они.
В рамках Всероссийской акции «Дорога Памяти» на Дворцовой площади Петербурга идет прием электронных данных о ветеранах Великой Отечественной войны. Родственники ветеранов приносят копии фотографий, писем, послужных списков и наградных документов. Собранные электронные копии документов разместят в экспозиции на территории Военно-патриотического парка «Патриот» в Московской области.
Военно-историческая реконструкция операции советских войск «Январский гром» по полному снятию блокады Ленинграда. Видеозапись размещена на странице губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Instagram.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили 27 января в пресс-службе главы государства. Во время митинга в Бишкеке Жээнбеков сказал, что в день снятия блокады Ленинграда укрепилась вера в Победу у всех граждан Советского Союза.
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Традиционная акция «Блокадный хлеб» состоялась 27 января, в 76-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда, в Твери. В ней приняли участие учащиеся 40 школ. В рамках акции волонтёры на площадке на улице Трёхсвятской с 13:00 до 14:00 организовали тематическую инсталляцию пункта выдачи суточных пайков — 125 грамм хлеба, которые полагались жителям блокадного Ленинграда в сутки на человека.
Подробности в материале: В Твери прошла акция «Блокадный хлеб»
В Калужской области проживают более 80 граждан, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда». В школах, колледжах и в вузах в эти дни проходят памятные мероприятия, а также всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Ученикам также раздают брошюры, посвященные героическим страницам Ленинградской блокады. Аналогичные материалы в течение дня волонтёры будут раздавать на улицах калужских городов.
Об этом: В калужских городах волонтёры дарят прохожим 125 граммов блокадного хлеба
Почтить память погибших во время блокады можно будет возле Аничкова дворца: в 18:00 мск там начнётся акция «Свеча памяти». Воспитанники Дворца творчества юных представят литературно-музыкальную композицию «Каменные мы…» по мотивам стихов и песен блокадного Ленинграда.
«76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. В каждый из этих 900 страшных дней вписаны фамилии родных нам людей — тех, кого мы знаем только по фотографиям в старых альбомах и тех, кому мы еще можем успеть сказать «спасибо», — написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети «Вконтакте».
"Наш долг — сохранить память о невероятной силе, мужестве, подвиге людей, благодаря кому мы живем, мечтаем и строим планы. Низкий поклон всем, кто стоял на защите великого города, кто трудился в нечеловеческих условиях и верил в то, что Ленинград будет спасён. Вечная слава и вечная память нашим героям! Поздравляю с нашим, Ленинградским Днем Победы!», — обратился губернатор к жителям города.
Вера Кулакова одна пережила 872 дня блокады, ее родители погибли на заводе во время бомбардировки.
Подробности в материале: Молодёжь должны знать цену блокадному кусочку хлеба — губернатор Кубани
В ходе праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге выступил известный поэт-песенник, народный артист России Илья Резник. Ребенком он пережил блокаду Ленинграда, жил на улице Восстания, в доме 25. Вместе с детским хором Резник исполнил песню «Дети войны», которая была тепло принята зрителями.
54 участника блокады Ленинграда проживают сейчас в Брянской области. Памятные мероприятия проходят во всех районах области и в Брянске. Регион присоединился к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Волонтёры напоминают о героизме жителей военного Ленинграда, раздают памятные листовки и кусочек хлеба весом 125 граммов.
Читайте подробнее: Брянская область присоединилась к акции памяти «Блокадный хлеб»
В Симферополе провели памятную акцию «Блокадный хлеб», посвящённую подвигу ленинградцев в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Подробности в материале: В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
«День снятия блокады Ленинграда — это день, когда укрепилась вера в Великую Победу не только у жителей Ленинграда, но и у всех людей Советского Союза», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на митинге-реквиеме в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Бишкеке.
Подробности в материале: Глава Киргизии: Киргизстанцы высоко ценят мужество блокадников Ленинграда
Реконструкция боевой работы ленинградских зенитчиков времён блокады. Марсово поле, 27 января 2020 года. Видео ИА REGNUM.
Марсово поле в Петербурге 27 января на несколько часов стало местом боя — здесь реконструкторы воспроизвели сцену отражения авианалета фашистских самолетов на Ленинград из зенитной пушки, задержание шпиона и сбитого немецкого летчика.
Читайте подробнее: На Марсовом поле Петербурга реконструировали бой ленинградских зенитчиков
В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге продолжается Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Старт акции был дан в Санкт-Петербурге 18 января во время визита президента РФ Владимира Путина на масштабную трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну». Главная цель акции — сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевой символ акции — кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена в самые тяжелые дни блокады Ленинграда.
Собрание книг блокадного Ленинграда из частной коллекции исследователя и краеведа Михаила Медникова представлено на выставке «Книги непобеждённого Ленинграда», которая открылась сегодня, 27 января, в Центральной городской библиотеке Пскова.
«Тоненькие книжицы, серые обложки, любимые, зачитанные, переписанные, выученные наизусть стихи, с которыми шли в бой, переживали долгие блокадные дни и ночи ленинградцы», — так рассказали о выставке в библиотеке.
Об этом: Выставка книг непобеждённого Ленинграда открылась в Пскове
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в городе Тосно принял участие в общественной акции «Открытый микрофон», посвящённой Дню освобождения Тосно от немецко-фашистских захватчиков и полному снятию блокады Ленинграда. Глава региона прочитал стихотворение тосненского поэта Николая Рачкова «От Любани до Мги». Вместе с ним более 300 человек вышли на площадь к памятнику Воину-Освободителю, чтобы прочитать любимое стихотворение или отрывок из поэмы и почтить память погибших во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда солдат и мирных жителей.
Вопрос об инициативе Германии по индивидуальным выплатам жителям блокадного Ленинграда продолжает обсуждаться, сообщили 27 января в пресс-службе МИД РФ.
По данным МИД РФ, добровольный гуманитарный жест правительства Германии по выделению €12 млн на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге «не закрывает вопроса о предоставлении германской стороной индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности».
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что по линии Комитета по внешним связям петербургского правительства и германского МИД 27 января 2020 г. подписано рамочное «Совместное заявление о намерениях» о реализации добровольного гуманитарного жеста германского правительства в адрес ныне здравствующих блокадников Ленинграда.
Кроме того, РФ и ФРГ заключили рамочный «Договор о техническом сотрудничестве».
Таким образом, Россия и Германия на практике реализуют договорённости, которые были достигнуты год назад российским и германским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Хайко Маасом.
Об этом: Берлин рассматривает вопрос об индивидуальных выплатах блокадникам
27 января, в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, в Мариинском театре будет исполнена знаменитая Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Руководить оркестром прославленного театра будет маэстро Валерий Гергиев.
Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор соч. 60 — симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в 4 частях, по праву считается одним из самых героический произведений в мировой музыкальной культуре. Оно было создано в 1941 году, премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве."Величественная музыка о противостоянии человека и человечества насилию и тирании и сегодня, спустя почти 80 лет после премьеры, имеет колоссальную силу воздействия на слушателей», — подчеркивается в релизе театра.
Также в этот вечер прозвучат Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича и концерт для фортепиано в четыре руки и камерного оркестра Альфреда Шнитке. Солисты: Александр Торадзе, Сивон Ким(фортепиано)
Из Мариинского-2 будет вестись on-line трансляция.
Подробности в материале: В Мариинском театре прозвучит Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин в День снятия блокады Ленинграда в торжественной обстановке поздравил ветеранов Великой Отечественной войны — бывших сотрудников милиции, в стенах выставочного комплекса патриотического объединения «Ленрезерв». Начальник ГУ МВД России пожелал им крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
Письма жителям блокадного Ленинграда написали учащиеся краснодарских школ, сегодня, 27 января, письма были вручены адресатам.
«У Ленинграда и у Севастополя — много общего. Севастополь также выдержал продолжительную оборону, не менее значимую по масштабу подвига и того, что люди пережили здесь под шквальным огнём авиации и непрекращающимся натиском фашистов. Наши люди — сильные духом, и они смогли победить. Это нужно сегодня помнить особо, необходимо, чтобы об этом говорили в школах, наши дети должны знать об этом, и это должно быть передано в различных современных формах», — заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев после церемонии возложения цветов к Вечному огню и к стеле «Ленинград» на аллее городов-героев.
Читайте подробнее: В Севастополе отметили годовщину снятия блокады Ленинграда
В акции «Блокадный хлеб» в Архангельске приняла участие Тамара Родионова, которая во время блокады была 10-летней девочкой и жила неподалеку от Ленинграда.
Читайте подробнее: Архангелогородцы отправили ветеранам-блокадникам открытки
Архангельск. Акция «Блокадный хлеб»
Фото: Анна Резвая
По словам главы Крыма, на долю жителей и защитников города на Неве выпали тяжелейшие, невиданные испытания, но ничто не сломило их волю к победе.
«Каждый из 900 дней блокады вошёл в историю как потрясающий пример мужества, силы духа и самоотверженной любви ленинградцев к своему городу и своей стране… Наш священный долг — сохранить и передать подрастающим поколениям правду о блокаде, нашу боль и гордость, нашу живую память о мученичестве, трагедии и великом подвиге жителей и защитников Ленинграда», — подчеркнул он у себя в соцсетях.
Подробности в материале: Глава Крыма: наш священный долг — сохранить правду о блокаде Ленинграда
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Дворцовой площади, где развернута масштабная интерактивная выставка, кормил гостей солдатской кашей. А корреспонденту ИА REGNUM губернатор подал кружку чаю. О том, что еще происходило в эпицентре празднования Дня Ленинградской победы — в репортаже ИА REGNUM.
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возложил цветы к стеле с землей города-героя Ленинграда, расположенной в мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Тамбове, и поздравил с днем полного освобождения Ленинграда свидетельницу тех событий Полину Ивановну Кулаеву.
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Губернатор Ненецкого АО призвал школьников изучать историю, чтобы не допустить ошибок в будущем.
«Какой бы страшной и горькой она ни была — её нужно знать, чтобы не допустить повторения», — заявил Александр Цыбульский.
Об этом: Жительницам НАО, чье детство прошло в блокадном Ленинграде, вручили медали
Стрелка Васильевского острова превратилась в культурно-историческую зону, способствующую полному погружению гостей мероприятия в атмосферу блокадных лет. Здесь представлены интерактивные выставки и экспозиции времен периода 1941−1944 годов. На каждой площадке работают участники военно-исторических клубов в военной форме тех лет, представлен быт ленинградцев, организованы патрули и работа военных регулировщиков.
На сцене перед публикой на Стрелке выступают музыканты и исполнители, звучат песни военных лет, работают многочисленные интерактивные выставки времен периода 1941−1944 годов: полевой медицинский пункт Красной армии, полевой штаб, военно-полевой пункт связи, пункт приема и подготовки новобранцев и другие. Здесь же проходит акция «Блокадный хлеб», за кусочками по блокадной норме 125 гр. выстроилась длинная очередь, передает корреспондент ИА REGNUM.
В Липецке в рамках акции «Блокадный хлеб» горожанам раздали пять тысяч пайков хлеба весом 125 граммов. «Блокадный хлеб» для липчан приготовили на предприятии ПАО «Лимак». Пайки раздавали бесплатно в течение дня в семи торговых центрах.
В торгово-развлекательном центре на улице Советской прошли мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед горожанами выступил оркестр Росгвардии.
Читайте также: Липчанам раздали пять тысяч пайков «блокадного хлеба»
Во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, попытались воссоздать атмосферу блокадного города. Акция «900 дней и ночей» открылась в память о подвиге жителей и солдат, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: «Обменяю на крупу и хлеб»: в Петербурге воссоздали обстановку дней блокады
Петербуржцы вечером 27 января поучаствовали в акции «Свеча памяти» у Аничкова дворца, передает корреспондент ИА REGNUM. Как стемнело, здесь объявили минуту молчания, и на прилегающей территории погасили свет.
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На Стрелке Васильевского острова началась военно-историческая постановка и реконструкция победного Ленинградского салюта 1944 года.
Напомним, 27 января 1944 года в Ленинграде в честь снятия блокады был произведён артиллерийский салют из 24 залпов, которые дали 324 орудия, установленных в разных частях города: на Марсовом поле, на набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознамённого Балтийского флота.
В Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в 21:00 мск состоится артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его проведут военнослужащие Западного военного округа.
Петербуржцам и гостям города показали историческую реконструкцию салюта, которую жители Ленинграда видели 27 января 1944 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Со стрелки Васильевского острова прогремел «Ленинградский салют»
В 21:00 мск в Петербурге начался настоящий артиллерийский салют. Расчёты батарей 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков двух тысяч фейерверочных изделий. Каждый залп будет посвящён героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.
…И снова мир с восторгом слышитСалюта русского раскат.О, это полной грудью дышитОсвобожденный Ленинград!
Ольга Берггольц, «Ленинградский салют»
Артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Видео: Елена Молчанова, ИА REGNUM
Петербургский парламент пристыдили за то, что по городским законам 5,6 тыс. жителей блокадного Ленинграда лишены права на социальное такси. Как следует из ответа Смольного, правительство тоже одобрит поправки в Социальный кодекс только в том случае, если доходы бюджета вырастут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Петербурге почти шести тысячам блокадников запрещено социальное такси
В Таджикистане в преддверии 76-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда от фашистских войск военнослужащие 201-й российской военной базы вместе с председателем совета ветеранов, а также настоятелем храма военной базы поздравили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войныОлега Дмитриевича Соболева — единственного живого ветерана обороны Ленинграда, проживающего на территории Таджикистана.
Ветеран не может лично принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам войны, по состоянию своего здоровья. Поэтому гости пришли к ветерану домой, принесли цветы и подарки. А под окнами ветерана оркестр исполнил «Прощание Славянки», «День Победы» и «Триумф победителей».
Об этом: Оркестр под окнами: российские военные поздравили блокадника в Душанбе
Завершением праздничных торжеств в ознаменование 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стал большой артиллерийский салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его организовали военнослужащие Западного военного округа.
Об этом: Тридцать залпов в память 900 дней блокады: салют подвигу Ленинграда — фото
Празднование Дня Ленинградской победы завершено.
27 января семеро жителей Хакасии в торжественной обстановке получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все награждённые являются жителями блокадного Ленинграда.
Читайте также: В Хакасии жителей блокадного Ленинграда наградили медалями
Ряд мероприятий и патриотических акций, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 76-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошли 27 января в городах и районах Дагестана.
Самой популярной стала всероссийская акция «Блокадный хлеб», к которой присоединились Махачкала, Хасавюрт, Избербаш, Кизлярский, Табасаранский, Сергокалинский, Тарумовский Новолакский, Акушинский районы и другие муниципалитеты.
Подробности в материале: В Дагестане отметили годовщину освобождения Ленинграда от блокады
Ленинградским блокадникам, которые сегодня живут на Украине, предложат отдохнуть в санаториях Краснодарского края.
Читайте подробнее: Ленинградских блокадников с Украины позвали на курорты Кубани
Кабардино-Балкария присоединилась к памятным мероприятиям в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда. Многие жители республики стали участниками акции «Блокадный хлеб». В течение десяти дней проходили встречи с ветеранами и очевидцами тех событий, были организованы чтения воспоминаний и блокадных дневников, просмотр документальных кинолент о жизни и борьбе ленинградцев.
Читайте подробнее: Жители Кабардино-Балкарии присоединились к акции «Блокадный хлеб»
Жители Карачаево-Черкесии особенно близко воспринимают трагедию блокадного Ленинграда. В истории республики есть такой факт: в августе 1942 года в один из аулов прибыло четыре подводы с детьми из ленинградского детского дома № 12.
Жители аула Бесленей разобрали по домам 32 ребенка, в похозяйственную книгу внесли данные о них, записав под черкесскими фамилиями, а на следующий день в село вошли немцы. Ни один аульчанин не выдал детей-блокадников, среди которых были и евреи, за что грозил расстрел для всех семей. Один из тех детей, Рамазан Адзинов, принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю прорыва блокады в городе Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: Жители Карачаево-Черкесии отметили годовщину прорыва блокады Ленинграда
Сегодня в Псковской области проживают 13 ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». По предоставлению льгот и пенсионному обеспечению они приравнены к участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, 266 псковичей награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В память о полном снятии блокады Ленинграда в Великом Новгороде, в Зале воинской славы, сегодня, 28 января, проходит урок мужества и памяти «Блокадный дневник Лёни Матвеева». На встречу приглашены жители блокадного Ленинграда, ныне проживающие в Великом Новгороде. Главным экспонатом выставки станет дневник Лёни Матвеева, 17-летнего ленинградского школьника, умершего от голода в феврале 1942 года. О судьбе школьника расскажет хранительница дневника, новгородка Ирина Ивановна Феофентова, а строки из дневника прочтут новгородские школьники.
В рамках Года памяти и славы в Новгородской областной универсальной научной библиотеке начался проект «Победа: нам жить и помнить». Первый показ состоялся 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Зрителям был представлен фильм «Блокадные фрески», режиссёр — Алексей Олиферук. Фильм посвящен малоизученным страницам блокадной жизни.
В российских школах по инициативе Следственного комитета РФ продолжаются «уроки мужества», посвященные 76-летию снятия блокады Ленинграда. На уроках ребятам показывают фильм «Несломленный Ленинград», подготовленный СК России, а также читают лекции и демонстрируют фотоматериалы.
«Акция «Блокадный хлеб» получила большой отклик у тамбовчан. Они с большим уважением отнеслись к ней», — сообщил руководитель регионального штаба движения «Волонтёры Победы» Даниил Вяткин.
В Тамбове 28 января состоялось заключительное мероприятие акции — его участникам показали два документальных фильма: «Один день блокады» и «Дети блокадного Ленинграда». Ранее волонтёры посещали ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас на территории региона.
В Тамбовской области на данный момент проживают 57 блокадников.
Как Петербург отметил Ленинградский День Победы — читайте и смотрите в публикациях ИА REGNUM:
Со стрелки Васильевского острова прогремел «Ленинградский салют» (здесь и фото, и видео);
Тридцать залпов в память 900 дней блокады: салют подвигу Ленинграда — фото;
«Обменяю на крупу и хлеб»: в Петербурге воссоздали обстановку дней блокады.
Митинг, приуроченный к 76-й годовщине освобождения Ленинграда, в Нальчике. admnalchik.ru.
В день 76-й годовщины полного снятия блокады на Ленинградской аллее в Барнауле возложили цветы к памятному знаку, посвященному блокадникам и воинам-сибирякам, участникам освобождения Ленинграда.
В церемонии приняли участие ветераны-блокадники, представители общественных и ветеранских организаций, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Государственной думы и парламентарии.
Депутат Государственной думы Олег Быков, беседуя после возложения цветов с ветеранами, отметил:
«27 января — особый день в истории нашей страны, день полного освобождения Ленинграда от страшной фашистской блокады. Прочные нити памяти связывают Алтай и Ленинград. В числе солдат, защищавших город на Неве, были и наши земляки. Из осажденного Ленинграда на Алтай были эвакуированы тысячи жителей, из них более 5000 детей. Страшно представить, что им пришлось пережить, но в алтайских городах и селах их окружили теплом и заботой. Для многих ленинградцев Алтайский край стал второй Родиной. Важно сохранить в наших сердцах чувство единства нашего народа, братской поддержки и могучей силы перед любым врагом».
Парад для ветерана Великой Отечественной войны — участника битвы за Ленинград Михаила Кугелева провели сотрудники Следственного управления Следственного комитета России 27 января в Смоленске — в рамках всероссийской акции «Спасибо каждому ветерану!».
Новый глава Приангарья Игорь Кобзев вручил награды ветеранам Великой Отечественной войны.
«27 января 1944 года город на Неве был полностью освобожден от нацистской блокады. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником! Мы счастливые люди, мы 75 лет живем без войны. Для меня большая честь вручить вам эти награды», — сказал Игорь Кобзев.
Торжественная встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с ветеранами Великой Отечественной войны. Фото altairegion22.ru.
В Забайкальском крае проходит всероссийская акции «Блокадный хлеб», она посвящена освобождению Ленинграда в 1944 году от фашистской блокады. В рамках акции в торговых центрах города Читы волонтёры рассказали о подвиге мирных жителей осажденного в годы Великой Отечественной войны города. Цитата с сайта правительства региона.
Михаил Семенович Кугелев — житель села Богородицкое Смоленской области, принимавший участие в битве за Ленинград. Фото: mil.ru
В Барнауле вышла книга «Боюсь, что Бог меня не простит». Историю девочки, эвакуированной на Алтай из блокадного Ленинграда, написала пресс-секретарь Барнаульской горэлектросети Евгения Городенцева. В основу легли рассказы ее бабушки Веры Дмитриевны.
Во время сбора материала автор побывала на Новгородчине, в Поддорском районе, откуда родом Вера Дмитриевна. Рассматривая в местном музее раритеты Великой Отечественной, женщина спросила, есть ли среди них оригиналы. Музейщиков удивил такой вопрос гостьи с Алтая: «Все до одного оригинальны. Здесь же линия фронта проходила, передовая, на которой решалась судьба Ленинграда».
Регионам предлагают почтить память своих жителей, погибших в боях за оборону Ленинграда, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.
«Просьба переговорить с руководителями регионов, многие регионы это делают, если можно памятные знаки установить на мемориале («Героическим защитникам Ленинграда»)», — обратилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко к членам Совфеда.
Подробности в материале: Регионам предлагают почтить память погибших знаками на мемориале в Питере