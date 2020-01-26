Москва, 26 января, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда подтвердил смерть протоиерея Всеволода Чаплина.

Council.gov.ru Всеволод Чаплин

«Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили… Царствие Небесное!» — написал Легойда в своем телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, первый председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни сегодня, 26 января. Ему был 51 год. Чаплин скончался у ворот московского храма святого Феодора Студита.