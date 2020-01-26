Москва, 26 января, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Власти Москвы относятся к населению города сродни тому, как фермер — к дойным коровам. Об этом 26 января заявил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») на народном сходе в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Михаил Тимонов

На акции, посвященной возможному переносу городской клинической больницы № 40 с Северо-запада столицы в Новую Москву, парламентарий отметил, подобное происходит не только с данным медицинским учреждением.

«Некоторое время назад на капремонт закрылась наша 54-я больница, и она который год стоит закрытая, и потихоньку начинается деление земельного участка и передача этой территории и этого здания другим организациям», — заявил Тимонов.

По его словам, столичные власти воспринимают население примерно так же, как в сельском хозяйстве относятся к дойным коровам. За ними следят, но особого внимания на проблемы не обращают.

«Наша мэрия о нас заботится немного механистическим образом. Я бы сравнил это с тем, что надо обеспечить, чтобы не было падежа в стаде, которое доится и даёт молоко. Вот мы с вами — это стадо. Чтобы деньги сэкономить, строят одну большую ферму, навоз уберётся, корма даются, мы доимся. Но исчезает главное — это наш город, осознайте это, пожалуйста. Этот город для нас, нам должно быть удобно получать услуги здравоохранения. Для этого больницы и поликлиники должны быть в шаговой доступности», — сказал депутат Мосгордумы.