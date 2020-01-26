Москва, 26 января, 2020, 15:05 — ИА Регнум. В Москве 26 января состоялся народный сход жителей Северо-востока столицы. Главным требованием акции стало сохранение городской клинической больницы (ГКБ) №40, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM

Мероприятие стартовало в 12:00 на Аллее Космонавтов рядом с ВДНХ. В акции приняло участие около 200 человек. Плакатов на акции было немного: около полутора десятков человек держали небольшие листы с требованием прекратить оптимизацию медицинских учреждений столицы. Ближе к трибуне было развёрнуто два крупных плаката: «Сохраним 40-ю больницу» и «Сохраним 40-ю больницу для жителей СВАО — нет переносу ГКБ №40 в Коммунарку (ТиНАО)».

Ведущим на акции стал депутат Государственной думы Валерий Рашкин (КПРФ). Также в мероприятии приняли участие представители всех трёх оппозиционных фракций Московской городской думы: «Яблоко», «Справедливой России» и КПРФ. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM организаторы народного схода, были приглашены представители исполнительной власти, однако они событие проигнорировали.

Отметим, что поводом для проведения протестной акции стала информация о том, что больницу № 40 на прежнем месте могут полностью или частично ликвидировать. По информации местных жителей, территорию медицинского учреждения якобы планируется отдать под коммерческую или жилую застройку.