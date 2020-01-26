Москва, 26 января, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что достижение целей национального развития, поставленных главой государства, требует от нового правительства Михаила Мишустина максимальной эффективности, других вариантов сейчас нет. Об этом Песков заявил сегодня, 26 января, в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Kremlin.ru Владимир Путин и Михаил Мишустин

«Достижение целей национального развития требует от нового правительства максимальной эффективности, других вариантов сейчас нет», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января, после послания президента Федеральному собранию, второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

Новым главой правительства был назначен Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службы. Кандидатура Мишустина была утверждена Государственной думой уже 16 января.