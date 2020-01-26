Москва, 26 января, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Свой совет относительно того, в какой валюте на сегодняшний день лучше хранить свои сбережения, дал глава Сбербанка России Герман Греф. Он рассказал об этом 26 января в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня их (денежные сбережения) нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — заявил глава Сбербанка.

Также он рассказал, что сам держит в рублях большую часть своих денежных средств, однако имеет также накопления в американских долларах и в евро.

«Зависит все от объема накоплений», — отметил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.