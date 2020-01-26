Донецк, 26 января, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ за прошедшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были повреждены жилые строения. Об этом 26 января сообщается в пресс-службе представительства Доецкой Народной Республики в СЦКК.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Обстрел территории ДНР велся боевиками ВСУ по трем направлениям. Под обстрелами оказались населенные пункты Широкая Балка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Александровка, Старомихайловка, Донецк (поселок шахты Трудовской, Жабичево, Веселое, Вольво-Центр), Докучаевск, Ясное, Ленинское.

Боевики открывали огонь по территории республики из минометов калибром 120 мм, 82 мм, зенитных установок, БТР, БМП, гранатометов РПГ, СПГ, АГС, стрелкового оружия крупного калибра, стрелкового оружия. По ДНР было выпущено 185 боевых припасов. В частности, из минометов калибром 120 мм было выпущено три мины, из минометов калибром 82 мм — девять мин. Было совершено 17 выстрелов из зенитной установки, совершено 99 выстрелов из БТР, БМП. 28 гранат было выпущено из гранатометов РПГ, СПГ и 29 — из АГС.

Результатом обстрелов стали повреждения жилых домов в населенном пункте Ясное, по адресу улица Победы, дом 17 и улица Победы, дом 18. Также повреждения жилого дома было зафиксировано в городе Донецке, по адресу ул. Леваневского, 90.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки украинские боевики 13 раз нарушили перемирие, выпустив по территории республики 79 боевых припасов.

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