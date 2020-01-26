Мельбурн, Австралия, 26 января, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал верх над представителем Аргентины Диего Шварцманом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

Yann Caradec Новак Джокович

Серб уверенно обыграл аргентинца в трех сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 2 часа 6 минут.

За это врем Джокович, являющийся второй ракеткой мира, подал навылет 8 раз, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 4 из 8 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий четырнадцатую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), один раз подал навылет, 4 раза ошибся при подаче и смог реализовать один из 3 брейков.

Отметим, Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, который завершится 2 февраля.