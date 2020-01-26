Киев, 26 января, 2020, 09:13 — ИА Регнум. При бывшем президенте Украины Петре Порошенко было много сделано для интеграции страны в Европейский Союз, но в последний год президентства Порошенко начали происходить вещи, тормозившие этот процесс. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 25 января.

President.gov.ua Пётр Порошенко

В качестве аргументов в пользу своего утверждения Кулеба назвал отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение. Также он назвал непонятной ситуацию с национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и с борьбой с коррупцией.

Кулеба заявил, что наступил момент «когда динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла», добавив, что в сентябре прошлого года (когда произошла смена власти на Украине — ИА REGNUM) данная «динамика» снова восстановилась. Он также отметил, что только «слепой» не признает, что «с сентября динамика европейской интеграции [Украины — ИА REGNUM] существенно ускорилась».

ИА REGNUM напоминает, ранее Дмитрий Кулеба заявил о том, что среди стран, которые являются членами Европейского Союза есть ряд тех государств, которые выступают за сближение Украины с ЕС, но не желают, чтоб Украина становилась его членом.

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