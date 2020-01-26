Сент-Луис, США, 26 января, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Команда Тихоокеанского дивизиона уверенно переиграла хоккеистов Центрального в полуфинальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу Тихоокеанского дивизиона со счетом 10:5.

В составе победителей голами отличились четыре раза поразивший ворота соперника Томаш Гертл («Сан-Хосе Шаркс»), оформивший в матче хет-трик Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), записавший в свой актив во встрече дубль Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз»), ещё одна шайба на счету Куинна Хьюза («Ванкувер Кэнакс»).

У их оппонентов шайбами отметились оформивший в матче дубль Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), ещё по голу забили Марк Шайфли («Виннипег Джетс»), Дэвид Перрон («Сент-Луис Блюз») и Тайлер Сегин («Даллас Старз»).

Отметим, соперником команды Тихоокеанского дивизиона в финале Матча всех звёзд НХЛ станет команда Атлантического дивизиона, которая ранее обыграла команду Столичного дивизиона со счетом 9:5.