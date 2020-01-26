Киев, 26 января, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Украину ждут в Европейском Союзе и НАТО, но «не все могут позволить говорить себе об этом вслух» заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 25 января в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и ЕС

Кулеба пояснил, что среди стран есть якобы «отдельные игроки», в интересах которых, чтоб Украина продолжала движение в Европейский Союз, но не становилась его членом. Он также уточнил, что имеет ввиду именно страны, которые являются членами Европейского Союза.

«Есть те, кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично настроен. И, балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нынешняя Украина не имеет шансов на вступление в ЕС и НАТО. А вопрос вступления государства в Европейский Союз и Североатлантический Альянс с «перезагрузкой» страны.

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