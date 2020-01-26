Не все могут говорить вслух, что ждут Украину в ЕС и НАТО — Кулеба
Киев, 26 января, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Украину ждут в Европейском Союзе и НАТО, но «не все могут позволить говорить себе об этом вслух» заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 25 января в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Кулеба пояснил, что среди стран есть якобы «отдельные игроки», в интересах которых, чтоб Украина продолжала движение в Европейский Союз, но не становилась его членом. Он также уточнил, что имеет ввиду именно страны, которые являются членами Европейского Союза.
ИА REGNUM напоминает, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нынешняя Украина не имеет шансов на вступление в ЕС и НАТО. А вопрос вступления государства в Европейский Союз и Североатлантический Альянс с «перезагрузкой» страны.
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