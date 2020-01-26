На месте снесённого памятника в Екатеринбурге появилась памятная табличка
Екатеринбург, 26 января, 2020, 08:16 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга на месте снесённого памятника Краснознамённой группы установлена памятная табличка. Установку мемориального знака инициировали активисты общественного движения «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На табличке размещена информация о памятнике — ставшим одним из символов Екатеринбурга. Также на ней отмечено, что мэр города Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещали восстановить монумент на историческом месте. Это должно произойти в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в 1973 году город был награждён высшей государственной наградой — Орденом Ленина — за вклад в индустриализацию, развитие науки и Победу в Великой Отечественной войне. В 1974 году на Плотинке была установлена авангардная композиция Краснознамённая группа. На ней разместили увеличенную копию Ордена Ленина.
В ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению предшествующей администрации Екатеринбурге Краснознамённая группа была варварски снесена. Это вызвало широкий общественный протест и возмущение ветеранских, общественных и политических организаций.
Отметим, что в напоминание о том, что произошло, общественники неоднократно устраивали различные акции. Так на месте сноса проводилась «Вахта памяти», на телевизионной телебашне проводилась световая инсталляция, а на льду городского пруда появлялась ледяная копия памятника.
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В 2019 году новые городские власти обещали восстановить монумент, и на данный момент проводятся работы по обследованию технического состояния площадки.