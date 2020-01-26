Вашингтон, 26 января, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Правительство США отказалось от введения новых санкций в отношении китайской компании Huawei, так как против этого выступили Пентагон и министерство финансов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

По данным издания, министерство торговли США уже подготовило список новых ограничительных мер в отношении китайской компании, однако он был отозван по инициативе министерств обороны и финансов. Беспокойство Пентагона объясняется тем, что американские компании могут уменьшить инвестиции в исследования и разработки, лишившись дохода от крупного клиента в лице Huawei.

Министру обороны США Марку Эсперу был задан прямой вопрос об отношении к этой проблеме на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Мы должны осознавать необходимость поддержки цепочек поставок наших [технологических] компаний и их разработок. Это баланс, который мы должны поддерживать», — ответил Эспер.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в чёрный список. Это решение запретило свободное сотрудничество американских компаний с китайским производителем, включая поставки произведенных за пределами США компонентов, если в производственных цепочках используется более 25% американских технологий.

Издание отмечает, что среди мер ужесточения санкций в отношении Huawei рассматривалась возможность снижения доли американских технологий для свободной поставки компонентов до 10%. Это могло резко ограничить список товаров, которые можно поставлять Huawei без получения соответствующей лицензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года министерство торговли начало выдавать лицензии американским компаниям на поставки некоторых программных и аппаратных решений Huawei. Однако часть компаний, включая ведущего производителя чипов Qualcomm, так и не получили ответа на запрос о выдаче лицензии.