Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа
Иерусалим, 26 января, 2020, 02:19 — ИА Регнум. Израильские ВВС атаковали сектор Газа в ответ на запуск воздушных баллонов со взрывчаткой, сообщает 26 января The Times of Israel со ссылкой на официальный источник в израильской армии.
U.S. Air Force
Самолёты ВВС Израиля
Сообщается, что воздушной атаке подверглись несколько целей в южной и центральной части сектора Газа, в том числе цех по производству оружия и военный пост.
В качестве обоснования для атаки военные Израиля назвали запуск со стороны Газа воздушных баллонов с зажигательными устройствами и взрывчаткой. Ответственность за запуск баллонов и последующую за ним атаку израильская сторона возложила на палестинскую группировку ХАМАС.