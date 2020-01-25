Иерусалим, 26 января, 2020, 02:19 — ИА Регнум. Израильские ВВС атаковали сектор Газа в ответ на запуск воздушных баллонов со взрывчаткой, сообщает 26 января The Times of Israel со ссылкой на официальный источник в израильской армии.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Сообщается, что воздушной атаке подверглись несколько целей в южной и центральной части сектора Газа, в том числе цех по производству оружия и военный пост.

В качестве обоснования для атаки военные Израиля назвали запуск со стороны Газа воздушных баллонов с зажигательными устройствами и взрывчаткой. Ответственность за запуск баллонов и последующую за ним атаку израильская сторона возложила на палестинскую группировку ХАМАС.