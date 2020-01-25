Лхаса, Китай, 26 января, 2020, 02:17 — ИА Регнум. Пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в китайском Тибете зафиксировано не было, сообщает агентство Синьхуа.

Esther Lee Тибет

Землетрясение произошло в уезде Денгчен округа Чамдо на юго-западе Тибетского автономного района в 6:56 по местному времени 25 января. Сильные толчки наблюдались по всему уезду, а также в деревнях и городках поблизости. В настоящее время проходит расследование.

По словам главы уезда Ло Гуанцяня, всего 13 деревень и городков населением около 90 тыс. человек находятся под юрисдикцией Денгчена. Эпицентр толчков залегал по координатам 31,98 градуса северной широты и 95,09 градуса восточной долготы в слабо населенных районах.