Киев, 26 января, 2020, 01:41 — ИА Регнум. Донбасс может вернутся под контроль Киева при поддержке мирового сообщества, а для возвращения Крыма потребуется выработать особую схему. Об этом 25 января заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Прямой».

Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

По мнению Кравчука, Киев должен сосредоточиться на идее мира с ДНР и ЛНР, которые после этого смогут сами вернуться в состав Украины.

Политик отметил, что для Крыма потребуется другая схема, поскольку он уже находится в системе российских отношений. Экс-президент не смог уточнить содержание и сроки данной схемы, но считает, что она обязательно сработает.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев готов к силовому варианту возвращения Донбасса.