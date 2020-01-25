Ташкент, 26 января, 2020, 00:53 — ИА Регнум. Электричка вспыхнула во время движения по переезду в поселке Назарбек Ташкентской области, сообщает 25 января UzNews со ссылкой на пресс-службу железной дороги Узбекистана.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, пожар во второй кабине локомотива начался из-за короткого замыкания в отопительной системе. К счастью, огонь не добрался до высоковольтной камеры машинного отсека. Пожар был оперативно потушен. Жертв и пострадавших нет.