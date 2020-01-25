Лондон, 26 января, 2020, 00:33 — ИА Регнум. Принц Уэльский Чарльз хотел бы совершить официальный визит в Иран. Об этом наследник британского престола сообщил газете The Sunday Times.

Dan Marsh Принц Чарльз

«Да, конечно, я бы хотел поехать… Я знаю, что Иран всегда был важной частью мира на протяжении многих веков и сделал огромный вклад в науку, культуру, поэзий и искусство для всего человечество», — заявил принц.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД России призвал европейских участников ядерной сделки с Ираном — Францию, Германию и Великобританию — приложить усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По мнению российских дипломатов, эта мера поможет снизить напряженность в ситуации с Ираном.