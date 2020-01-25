Перемышль, Калужская область, 26 января, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Следственными органами начата проверка обстоятельств, опрокидывания экскурсионного автобуса около 19:00 25 января на 11 км автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Перемышльском районе Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

40.mchs.gov.ru На месте дорожного происшествия

Экскурсионный автобус перевозил паломников из монастыря Оптина Пустынь Козельского района в Московскую область. Водитель автобуса, мужчина 1953 года рождения не справился с управлением, и автобус опрокинулся на бок. В салоне находилось 31 человек. Погибших нет. По результатам проверки следователями будет проверены действия организации-перевозчика и будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По информации калужского областного управления МВД России, шести пассажирам автобуса была оказана медицинская помощь на месте дорожного происшествии. Два человека госпитализированы в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. В настоящее время пассажиры автобуса размещены в пункте временного пребывания на базе школы-интерната в деревни Подборки до прибытия резервного автобуса.