Курган, 25 января, 2020, 21:38 — ИА Регнум. В Курганской области 26 января ожидается сильная метель. Об том сообщает региональное ГУ МЧС по данным Гидрометцентра России от 25 января.

ГУ МЧС России по Курганской области Прогноз погоды на 26 января

В регионе прогнозируется порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха достигнет ночью до — 15 градусов мороза.

Сложная метеорологическая обстановка наблюдается в сопредельным севере Казахстана, где ожидается буран с порывами ветра до 28 м/с и гололёд.

Экстренные службы Зауралья советуют автомобилистам отложить дальние поездки, особенно в соседний Казахстан.