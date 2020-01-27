Москва, 27 января, 2020, 08:14 — ИА Регнум. После «потрясшего основы» выступления российского президента Владимира Путина представители российской верхушки в своих выступлениях начали замечать, что им приходится иметь дело с реальной Россией. О том, как на «пробуждение в реальности» отреагировал глава Сбербанка Герман Греф, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

В своей речи на Гайдаровском форуме на следующий день после исторического послания Путина Греф продемонстрировал высокое мастерство реакции на неожиданное изменение условий. Недаром он обратил такое пристальное внимание на условия ведения бизнеса в России — стране с исторически сложившейся культурной матрицей, которая не терпит жестких вмешательств и отторгает чуждое переформатирование.

А вот призывы главы Сбербанка к преодолению недоверия к российской власти, что, по его мнению, необходимо для экономического роста, прозвучали некоторым диссонансом. Не секрет, что успех Сбербанка на финансовом поле во многом связан именно с доверием российских граждан, воспринявших бренд «Сбербанк» как «свой», «родной», отечественный».

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