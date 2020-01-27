Тегеран, 27 января, 2020, 07:46 — ИА Регнум. После того как иранские военные сбили гражданские самолет, приняв его за крылатую ракету, в Иране разразилась череда протестов. Как Иран теряет остатки влияния в регионе и рискует политической устойчивостью власти, рассуждает автор ИА REGNUMАвигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Даже предсказания американских военных и политических экспертов оказались не соответствующими той реальности, которая наступила после убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани. Казалось бы, Иран может и в нынешних условиях развернуть такую войну на чужой территории, способность к которой он демонстрировал в ХХ веке. Но до сих пор все дело ограничивается «договорным» обстрелом американской базы в Ираке, об атаке на которую было объявлено заранее.

Возможно, все дело в том, что иранским властям приходится иметь дело с нарастающим недовольством иранских граждан. Ведь развернувшиеся в последнее время в Тегеране акции гражданского протеста эксперты оценивают как самые интенсивные со времени прихода к власти исламской партии 41 год назад. Может быть, и пристальное внимание Вашингтона к возможным альтернативным политическим силам, способным взять власть в Иране, имеет под собой веские основания.

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «Иран проиграл»