Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 26 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 26 января: немецкие военнослужащие массово сдаются в плен.

26 января 1943 года части Донского фронта, вошедшие с запада в Сталинград, соединились у Мамаева Кургана. Отступавшая группировка врага была разрезана и разделена на две части. Немецкие военнослужащие начали массово сдаваться в плен.

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