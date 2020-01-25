Донецк, 25 января, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Боевики 28-й отдельной механизированной бригады, а также 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ регулярно ограничивают доступ представителям мониторинговой миссии ОБСЕ к согласованным объектам. Об этом заявил 25 января представитель Народной милиции республики в ходе доклада.

Mil.gov.ua Украинский боевик

Боевики игнорируют многочисленные жалобы представителей миссии, что вызывает тревогу у высокопоставленных чиновников ВСУ. Также украинские боевики препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ посредством радиоэлектронной борьбы. «С целью разобраться в этой ситуации в вышеуказанные бригады направлена группа старших офицеров ГШ ВСУ», — сообщает разведка НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, представителями Народной милиции ДНР был перехвачен беспилотный летательный аппарат ВСУ, материалы на флеш-накопителе которого после изучения специалистами будут переданы в прокуратуру республики в целях приобщения к делу об обстрелах территории ДНР.