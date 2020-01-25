Донецк, 25 января, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат типа Skywalker использовался боевиками 10-й бригады ВСУ в целях корректировки огня по территории Донецкой Народной Республики, заявил 25 января представитель Народной милиции республики в ходе доклада.

U.S. Air Force Беспилотник

Благодаря действиям операторов ДНР был перехвачен канал управления «беспилотником», аппарат посажен на территории республики, и в данный момент информация с флеш-накопителя данного аппарата изучается специалистами и будет передана в генеральную прокуратуру республики для приобщениям к делам в отношении командира 10-й бригады ВСУ об обстрелах территории ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации, предоставленной разведкой ДНР, ранее сообщалось, что в период с 20 по 24 января ожидается активизация обстрелов республики со стороны боевиков ВСУ.

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