Санкт-Петербург, 25 января, 2020, 15:20 — ИА Регнум. В предстоящий понедельник, 27 января, в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В Петербурге и Ленинградской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые памятной дате. Они начнутся уже в эти выходные.

Дарья Драй ИА REGNUM Инсталляция в день 75-й годовщины снятия блокады, 27.01.2019

Бесплатный проезд

Но прежде отметим, что три дня подряд, 26, 27 и 28 января 2020 года, в честь 76-й годовщины снятия блокады, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом Петербурга.

«Право бесплатного проезда распространяется на «социальные» маршруты наземного пассажирского транспорта, а также на метро. Право бесплатного проезда будет предоставлено вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана», — сообщает комитет по социальной политике Петербурга.

С помощью молодежи

В этом году в Петербурге и Ленобласти множество памятных мероприятий организовано с участием молодого поколения.

Так, в субботу, 25 января, в День студента стартует акция «Невский Десант». Бойцы студенческих отрядов отправятся в удаленные районы Ленинградской, Псковской областей, республики Карелия, чтобы помочь живущим там ветеранам по хозяйству, в том числе поколоть дрова, сделать уборку, вымыть окна. Также студенты будут готовить и расчищать придомовые территории, проведут в школах мастер-классы и организуют концерты.

В воскресенье, 26 января Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» организует пеший «Поход по местам прорыва блокады Ленинграда» от поселка Апраксино до воинского мемориала на Синявинских высотах. К походу сможет присоединиться любой житель Петербурга и Ленобласти.

С 26 по 28 января в Мариинском театре пройдет серия концертов и спектаклей, приуроченных ко Дню снятия блокады Ленинграда. Прозвучат Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано в четыре руки и камерного оркестра Альфреда Шнитке. Солировать приглашены прославленный пианист и признанный виртуоз Александр Торадзе и его ученица Сивон Ким.

Главный день

В главный день торжеств — 27 января — памятные мероприятия начнутся в 09:30 мск. К мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» у дома 14 по Невскому проспекту ветераны и представители администрации Петербурга торжественно возложат цветы. После чего официальные делегации отправятся на Пискаревское мемориальное кладбище, Серафимовское кладбище, к монументам Защитникам Ленинграда на площади Победы, к Триумфальной арке Победы в Красном Селе, на Смоленское мемориальное, Невское мемориальное и на Богословское кладбища, где возложением цветов и венков будет отдана память героям Великой Отечественной войны, жителям и защитникам Ленинграда.

В 10:00 мск на Дворцовой площади начнет работу интерактивная выставка современной и исторической военной техники. Западный военный округ представит здесь советские танки Т-34−85, ИС-3, американский танк времен Второй мировой войны «Шерман», современный танк Т-72Б-3, бронетранспортёр БТР-82А, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», противотанковый комплекс «Штурм-С» и многое другое. А об огневых возможностях и тактико-технических характеристиках представленной техники расскажут гостям выставки военнослужащие ЗВО.

С 12:00 на Дворцовой площади и в период 14:00—16:00 мск на Малой Конюшенной улице, на Марсовом поле и у станции метро «Горьковская» участники движения «Волонтеры Победы» раздадут жителям и гостям города памятные ленты «Ленинградской Победы», цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда».

В полдень и до 17:00 мск рядом с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9 откроется выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны». Все желающие смогут посмотреть на личные вещи солдат Великой Отечественной войны и оружие, найденное в ходе раскопок поисковыми отрядами.

В 14:00 мск на Марсовом поле в трёх эпизодах покажут несколько военно-исторических инсталляций. Они представят отражение фашистского авианалета, после которого сбитого зенитчиками вражеского летчика ловят советские милиционеры и передают патрулю. Также будет представлена театрализованная реконструкция отправки частей Красной армии на фронт. Все мероприятия рассчитаны на два часа, в течение этого времени на Марсовом поле для всех будет работать полевая кухня.

В 15:00 мск в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт «Ленинградская Победа», почётными гостями которого станут ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда. С праздником Ленинградской Победы зрителей поздравят народная артистка СССР Эдита Пьеха, народные артисты России Лев Лещенко, Илья Резник, Олег Погудин и многие другие артисты.

С 16:00 до 20:00 мск во Дворе Государственной академической капеллы на набережной реки Мойки, 20 молодые петербуржцы создадут живой мемориал — здесь пройдет акция памяти «900 дней и ночей». Двор капеллы преобразится, окна крест-накрест заклеят бумагой, повсюду будут встречаться артиллерийские орудия и противотанковые заграждения, а на афишных тумбах появятся объявления военных лет. Там же будут размещены стенды с военными документами, письмами, фотографиями, свечи и цветы. Помимо этого, руководство Западного военного округа предоставило технику времен войны.

В 18:00 мск Стрелка Васильевского острова превратится в масштабную культурно-историческую зону, способствующую полному погружению гостей мероприятия в атмосферу блокадных лет. Там зрителям будут представлены интерактивные выставки и экспозиции времен периода 1941−1944 годов: полевой медицинский пункт Красной Армии, полевой штаб и военно-полевой пункт связи, пункт приема и подготовки новобранцев и многое другое.

«На каждой площадке будут работать участники военно-исторических клубов в аутентичной военной форме указанного периода, также будет представлен быт местных жителей — ленинградцев, организованы патрули и работа регулировщиков», — отмечают в администрации Василеостровского района.

В 20:00 мск праздничные мероприятия продолжатся на Стрелке военно-исторической постановкой и реконструкцией победного Ленинградского салюта 1944 года, перед началом которого, в 19:30—20:00 мск под Гимн Петербурга участники акции включат фонарики, создав множество световых лучей, уходящих в небо и символизирующих освобождение Ленинграда от блокады.

Завершением праздничного дня в 21:00 мск станет уже настоящий артиллерийский салют, посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятия в Ленобласти

В Ленинградской области программа торжественного дня 27 января также будет насыщенна мероприятиями. В 12:00 мск в Тосно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в митинге, посвящённому полному снятию блокады Ленинграда и освобождению Тосно от немецко-фашистских захватчиков, а также встретится с ветеранами и жителями города.

Помимо этого, в этот день в регионе состоится Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Каждый житель Ленинградской области сможет больше узнать о событиях того времени: во всех районах области волонтеры будут знакомить жителей с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда — они раздадут листовки, продемонстрируют блокадный паек самого тяжелого для жителей Ленинграда года — 1941.

Также урок памяти «Блокадный хлеб» пройдёт и в общеобразовательных учебных заведениях. Школьникам расскажут о блокаде Ленинграда, поделятся с ними важными историческими фактами, связанными с блокадным хлебом, жизнью блокадников.

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