Калуга, 25 января, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В Калужскую область в 2020 году поступят восемь многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов), сообщает 25 января корреспондент ИА REGNUM по информации министерства культуры региона.

Admoblkaluga.ru Многофункциональный передвижной культурных центр

Новые автоклубы оснащены оборудованием с автономным источником электроэнергии. В этой связи у муниципалитетов появилась возможность проводить культурно-массовые мероприятия в местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. В период с 2020 по 2022 год в регион поступят 19 многофункциональных передвижных культурных центров.

Калужская область заняла шестое место среди регионов России по количеству получателей автоклубов, которые призваны способствовать реализации национального проекта «Культура», а именно повышению доступности этой сферы в отдаленных населенных пунктах.