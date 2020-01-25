Калуга, 25 января, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В 2019 году количество осужденных, отбывающих наказание в калужских исправительных учреждениях, снизилось на 1,02% или на 89 человек. Об этом 25 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по по Калужской области Ирина Бегунова.

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По информации ведомства, по состоянию на 1 января 2020 года в исправительных учреждениях, расположенных на территории региона содержалось 4376 осужденных. Среди них 1865 человек впервые отбывает наказание в местах лишения свободы, 812 человек находится в заключении во второй раз, а 859 осужденных в третий и более раз. За тяжкие и особо тяжкие преступления в исправительных учреждениях в 2019 году содержалось 2958 осужденных, в том числе 625 — за убийства и 1120 — за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Среди осужденных в возрасте от 25 до 55 лет — 2830 человек, а старше 55 лет — около 164 человек.

В состав УФСИН России по Калужской области входят семь исправительных учреждений, в том числе: одна колонии-поселении; две исправительные колонии строгого режима и два следственных изолятора.