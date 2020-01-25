Барнаул, 25 января, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает специалистов, которые предлагают вакцинировать всех жительниц России от рака шейки матки. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что в ближайшие десять лет от этого заболевания могут погибнуть почти 130 тысяч пациенток, он пояснил:

Вакцинация

«Онколог привел весьма плачевную статистику по заболеваемости раком шейки матки в России. В то же время на примере Австралии мы видим, что вакцинопрофилактика ВПЧ (вирус папилломы человека, прим. ИА REGNUM) позволяет добиться снижения заболеваемости в разы. Причем об эффективности подобных мер было известно и в нашей стране и вакцинация тоже проводится, однако без должного усердия и бессистемно.

С одной стороны, население не информировано о проблеме, а с другой, имеется недоработка со стороны государства, до сих пор не включившего вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок. Впрочем, в защиту государства можно привести то, что введение новой обязательной прививки всегда сопровождается опасениями ее небезопасности, а в масштабах России это десятки миллионов человеческих судеб.

Пожалуй, многолетний опыт применения вакцинопрофиликтики ВПЧ в Австралии все-таки доказывает ее безвредность, поэтому, учитывая высокую эффективность прививки, ее нужно быстрее внедрять и в нашей стране».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе в разговоре с корреспондентом РИА Новости сообщил, что рак шейки матки едва ли не единственный вид рака, от которого можно защититься сделанной вовремя прививкой.

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