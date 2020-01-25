Москва, 25 января, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы. Об этом на своем телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владислав Сурков

Сурков стал помощником президента России в 2013 году. После 2014 года он курировал украинское направление.

Накануне, 24 января, Дмитрий Козак, бывший вице-премьером во втором правительстве Дмитрия Медведева, был назначен заместителем главы администрации президента. В этой должности Козак будет заниматься украинским направлением.

Политолог Алексей Чеснаков, которого связывают с Сурковым, также подтвердил информацию о его уходе с государственной службы.

«В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — пишет Чеснаков.