Эксперт объяснил, почему США не могут полноценно противостоять КНР
Канберра, 25 января, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Вашингтон не сможет полноценно противостоять угрозе, исходящей от КНР, пока США ведут бесконечные войны на Ближнем Востоке, заявил журналист Брахма Челлани в статье для издания The Strategist.
Челлани добавил, что цикл саморазрушительного американского интервенционизма на Ближнем Востоке, похоже, продолжится, при этом международное сообщество, вероятно, станет меньше доверять приверженности американской администрации свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал американские военные интервенции на Ближнем Востоке, указывая на колоссальные расходы, которые, по его словам, составили $7 трлн после террористических атак 11 сентября 2001 года.
Читайте также: Трамп поручил своим юристам говорить правду на процессе по импичменту