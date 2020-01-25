Канберра, 25 января, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Вашингтон не сможет полноценно противостоять угрозе, исходящей от КНР, пока США ведут бесконечные войны на Ближнем Востоке, заявил журналист Брахма Челлани в статье для издания The Strategist.

U.S. Department of Defense Китайские солдаты

«До тех пор, пока США будут вести «бесконечные войны» на Ближнем Востоке, они не смогут осмысленно противостоять угрозе, которую представляет Китай. Казалось, что Трамп это отлично понимает», — говорится в статье.

Челлани добавил, что цикл саморазрушительного американского интервенционизма на Ближнем Востоке, похоже, продолжится, при этом международное сообщество, вероятно, станет меньше доверять приверженности американской администрации свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал американские военные интервенции на Ближнем Востоке, указывая на колоссальные расходы, которые, по его словам, составили $7 трлн после террористических атак 11 сентября 2001 года.

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