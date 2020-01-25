Москва, 25 января, 2020, 08:01 — ИА Регнум. Рост доходов Пенсионного фонда России в 2020 году может произойти за счет межбюджетных трансфертов. Это следует из подготовленного Минтрудом проекта изменений к бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) с 2020 по 2022 год, который опубликован на федеральном портале правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно прогнозу, представленного в проекте, в 2020 году доходы ПФР должны составить 9,10 трлн рублей вместо ранее утвержденных 8,87 трлн рублей. Таким образом, доходная часть увеличится на 177 млрд рублей.

В текущем году ПФР также может внести в свой финансовый план 3,4 трлн рублей в виде межбюджетных трансфертов. Ранее эта статья была запланирована в размере 3,2 трлн рублей.

Кроме того, на 120 млрд рублей должна увеличиться сумма средств для выплат материнского капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ПФР Максим Топилин заявил, что его организация подготовила законопроект о внесении поправок в программу материнского капитала, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

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