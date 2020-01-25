Москва, 25 января, 2020, 05:09 — ИА Регнум. Украина может быть только изгоем, если Киев героизирует нацистских сподвижников, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

«На Украине ставят памятники Бандере — агенту Гитлера по кличке «Консул 2». При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна «имеет право на своих героев». Не имеет, если речь идёт о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими «героями» Украина может быть только изгоем», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая и данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере. Отмечалось, что архивные данные были рассекречены по «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».