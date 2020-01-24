Рига, 25 января, 2020, 00:08 — ИА Регнум. Мэр Риги Олег Буров оценил инвестиции города по интеграции Rail Baltic в свою инфраструктуру в 350 млн евро. Деньги понадобятся в течении ближайших 10 лет, пишет портал LSM.

Иван Шилов ИА REGNUM Rail Baltica

Речь идёт, в первую очередь, о реконструкции объектов городской среды вокруг нового железнодорожного узла Рижской Центральной станции. Это наземные и подземные переходы, дорожные развязки и т. д. На первом этапе, по мнению Олега Бурова, необходимо выделить 180 млн евро, из которых Рига готова финансировать 25. Источник финансирования остальной части неизвестен.

Общий объём затрат мэр оценил в 300 — 350 млн евро. Как сообщало ИА REGNUM, Rail Baltic — инфраструктурный проект стоимостью 5,8 млрд евро в значительной степени финансируется Евросоюзом. В опубликованном на днях заключении Госконтроля Латвии указывается на плохое управление проектом со стороны министерства сообщений и отставании от графика строительства на 1,5 года.