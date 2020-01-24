Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 21:27 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение о сильном ветре, который придет в город в субботу, 25 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Малоохтинская набережная Петербурга

Согласно прогнозу синоптиков, в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного и северо-западного ветра скоростью до 7−12 м/с. А утром и днём местами порывы ветра достигнут 18 м/с.

По данным Гидрометцентра, ночью и утром в Петербурге ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области в субботу в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также мокрый снег. Температура воздуха в течение суток −3…+2 градуса. На дорогах также местами гололедица.