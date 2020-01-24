Москва, 24 января, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Итоги работы ПАО «Россети» в 2019 году и планы развития компании обсудили сегодня, 24 января, в ходе встречи в подмосковном Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Россетей Павел Ливинский.

Kremlin.ru Павел Ливинский Путину: ПАО «Россети» отработали 2019 г. «очень достойно»

По словам главы компании, Россети отработали 2019 год «очень достойно». «Все задачи, которые стояли в 2019 году перед группой компаний «Россети», выполнены, — подчеркнул Павел Ливинский. — У нас по результатам 2019 года прибыль 125 миллиардов рублей. Мы получили повышение кредитного рейтинга, снизили долговую нагрузку группы компаний «Россети». И стоимость наших акций, капитализация, на 80 процентов выросла за 2019 год».

Ливинский подчеркнул, что компания проходит осенне-зимний период без массовых отключений. «Все дежурные бригады и аварийные источники находятся в готовности», — отметил он .

Прибыль компании в 2019 году сохранилась на уровне 2018 года и составила

125 миллиардов рублей. Единственным убыточным подразделением компании остается пока «Россети Северный Кавказ». «К 2023 году мы выведем его из убытков», — пообещал Ливинский.

Он рассказал главе государства, что в за 2019 год компания выполнила 322 тысячи договоров техприсоединения. «Суммарная нагрузка, которую присоединили, — население, бизнес, промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство — это 14,5 гигаватта мощности, огромная нагрузка», — подчеркнул Ливинский.

В 2019 году ПАО «Россети», выполнили все мероприятия комплексного плана расширения и развития магистральной инфраструктуры выполнены, среди которых энергоснабжение газопровода «Сила Сибири», Байкало-Амурской железнодорожная магистрали, усиление надёжности Московского региона.

Сводная инвестиционная программа Россетей на 2020 год составляет около 290 миллиардов рублей и учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия. Среди них — ввод подстанции 330 киловольт в Мурманске для присоединения новых потребителей города Мурманска, полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области. Также в 2020 году будет реализован второй этап по увеличению надёжности Московского региона.