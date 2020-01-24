Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 18:17 — ИА Регнум. В 2020 году в Петербурге должны появиться восемь новых перехватывающих парковок и две городские автостоянки. Об этом ИА REGNUM сообщили в «Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга».

Дарья Драй ИА REGNUM Парковка в Петербурге

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного утвердил соответствующую Адресную инвестпрограмму.

Перехватывающие парковки планируется создать у станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и у железнодорожной станции Царское Село в Пушкине.

В Смольном обещают, что все вместе они будут вмещать 768 машин.

Две новые городские стоянки собираются открыть в Кронштадте (на 113 машин) и у стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове (на 80 машин). Заметим, у стадиона существует и собственная платная парковка.

«Помимо создания новых автостоянок запланировано проектирование трех перехватывающих автостоянок у ж/д станции Царское Село, станций метро «Проспект Большевиков» и «Рыбацкое» и двух городских автостоянок на улице Оптиков», — заявили в КРТИ.

Сегодня в Петербурге действует 17 городских автостоянок на 2 211 машин и 388 автобусов, а также 14 перехватывающих парковок на 1 579 машин в совокупности.

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Ранее эксперты в области транспортного планирования упрекали власти за то, что у новой станции метро «Шушары», где нет жилой застройки, даже не задумали перехватывающую парковку, чтобы пассажиры могли добираться туда из города Колпино на своих авто. По итогам 2019 года выяснилось, что «Шушарами» почти никто не пользовался — это самая непопулярная станция петербургской подземки.