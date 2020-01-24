Ярославль, 24 января, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 14 бывших сотрудников колонии №1 управления ФСИН по Ярославской области, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры. Расследование уголовного дела вело Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Обвинительное заключение подписал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, теперь дело отправиться для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд города Ярославля.

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«По версии следствия, сотрудники ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области в июне 2017 года подвергли избиению одного из осужденных, отбывающему наказание в исправительном учреждении. В результате этого ему были причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. Данные действия были организованы руководителем колонии и его заместителем», — отмечают в Генеральной прокуратуре.

Как ранее сообщалоИА REGNUM один из сотрудников колонии №1 Сергей Ефремов уже осужден за участие в избиении заключенного. Заволжский районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.