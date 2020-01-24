Тула, 24 января, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Дольщики трех проблемных домов второй очереди жилого комплекса «Времена года» в Туле получат компенсацию, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 24 января. В общей сложности более 87 млн рублей будет выплачено 66 дольщикам, перед которыми застройщик не исполнил обязательства.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новостройки

Решение о выплатах из компенсационного фонда принято во исполнение поручения правительства РФ Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

«Наблюдательный совет принял важное решение, которого ожидали дольщики трех проблемных домов. Оно позволит нам комплексно закрыть вопрос дольщиков этого микрорайона. Люди, пострадавшие из-за недобросовестного подрядчика, получат компенсацию, причем она исчисляется не по цене жилья на момент приобретения, а исходя из его сегодняшней рыночной стоимости», — прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, Тульская область вошла в список регионов, где права дольщиков будут восстановлены в первую очередь. В этих целях создан региональный фонд для решения проблем пострадавших участников долевого строительства.