Дольщики трёх проблемных домов в Туле получат компенсации
Тула, 24 января, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Дольщики трех проблемных домов второй очереди жилого комплекса «Времена года» в Туле получат компенсацию, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 24 января. В общей сложности более 87 млн рублей будет выплачено 66 дольщикам, перед которыми застройщик не исполнил обязательства.
Решение о выплатах из компенсационного фонда принято во исполнение поручения правительства РФ Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
По словам генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, Тульская область вошла в список регионов, где права дольщиков будут восстановлены в первую очередь. В этих целях создан региональный фонд для решения проблем пострадавших участников долевого строительства.